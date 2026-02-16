Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul fostului președinte: ”Are relații în Sibiu”

ADVERTISEMENT

ANAF și soții Iohannis s-au contrat puternic la Curtea de Apel Alba Iulia, după ce Fiscul a solicitat strămutarea dosarului care vizează recuperarea a circa un milion de euro de la fostul președinte. În final, judecătorii au dispus mutarea dosarului de la Tribunalul Sibiu la cel din Hunedoara.

De ce a cerut ANAF mutarea procesului de la Sibiu

Consilierul juridic al care a reprezentat Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a venit în instanță cu un set de articole din presă și a declarat că există ”bănuiala legitimă” de imparțialitate a magistraților sibieni.

”Consideră că circumstanțele procesului, calitatea părţilor implicate în acest dosar determină strămutarea acestui dosar datorită faptului că ambii pârâți se bucură de o notorietate în municipiul Sibiu, magistraţii Tribunalului desfășurându-și activitatea în centrul evenimentelor în legătură cu acest dosar.

Arată că pârâtul Iohannis Klaus Werner a avut calitatea de primar al municipiului Sibiu, iar pârâta Iohannis Carmen este cadru didactic în municipiul Sibiu, beneficiind astfel de relații în mediul public şi privat, datorită funcţiilor pe care pârâtul le-a avut, inclusiv cea de preşedinte al României”, se arată în încheierea ședinței de strămutare, consultată de FANATIK.

Avocatul soților Iohannis spune că șeful ANAF e cel care pune presiune pe judecători

Reacția avocatului soțului Iohannis nu s-a lăsat așteptată. Acesta le-a spus judecătorilor că, în realitate, cel care creează presiune asupra instanțelor de judecată este chiar președintele ANAF, Adrian Nica.

Avocatul a făcut referire directă la în noiembrie 2025, în care acesta se declara contrariat de faptul că Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor soților Iohannis după o deliberare de doar două ore.

”Cu privire la mediatizarea procesului pe plan local arată că din probele depuse azi, respectiv declarațiile președintelui ANAF, rezultă că tot ceea ce înseamnă acest litigiu s-a făcut pe baza declarațiilor şi punctelor de vedere exprimate de ANAF, iar ideea strămutării a subzistat din ziua în care s-a pronunţat cererea de respingere a sechestrului, în care preşedintele ANAF îşi manifesta uimirea faţă de soluţia respectivă şi nu excludea încă din data de 20 noiembrie 2025 posibilitatea de a solicita strămutarea”, se mai arată în documentul consultat de FANATIK.

Klaus Iohannis, discret cu presa

Avocatul soților Iohannis a caracterizat drept ”discretă” atitudinea clienților săi, indicând faptul că aceștia au refuzat să dea declarații de presă referitoare la proces. În realitate, a mai arătat avocatul, ”acea presiune mediatică a fost exprimată de către parte prin președintele ANAF”.

”Consideră că astfel se creează precedentul în care o parte, cum este ANAF-ul, generează ea însăși, prin asemenea cereri presiuni asupra magistraților şi dând curs unor asemenea cereri precedentul se poate repercuta, ca şi practică, în tot ceea ce înseamnă înfăptuirea justiției”, a mai arătat reprezentantul legal al fostului președinte.

A căzut ANAF în propria capcană? Ar fi cerut ca cererea de instituire a sechestrului să se judece repede

Consilierul ANAF a replicat, la rândul lui, susținând că președintele instituției nu poate influența o decizie judecătorească cu o simplă declarație de presă și că cererea de strămutare nu are, de fapt, la bază respingerea sechestrului.

Motiv pentru avocatul soților Iohannis să ceară din nou cuvântul și să reproșeze faptul că tocmai Fiscul este cel care urgentează cererile de instituire a măsurilor asiguratorii atunci când au sume de recuperat. Tocmai de aceea, spune el, e de neînțeles reacția lui Adrian Nica pe motiv că .

”În ceea ce privește rapiditatea cu care a fost pronunţată soluţia, arată că fiind vorba de un sechestru asigurător aşa se procedează, când (ANAF n.r.) face orice cerere de sechestru: se face în aşa fel încât debitorul să nu ştie şi de aceea părţile nu sunt citate.

Judecătorul trebuie să judece cât mai repede, iar culmea mediatizării este criticat judecătorul că a dat soluţia în ziua respectivă sens în care s-a depus la dosar declaraţia făcută de preşedintele ANAF postului Antena 3”, se mai arată în încheierea de ședință.

Fiscul vrea să recupereze aproape un milion de euro de la soții Iohannis

În cele din urmă, pentru a evita orice discuții ulterioare, Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca litigiul ANAF-Iohannis să se judeca la Tribunalul Hunedoara. Potrivit normelor legale, strămutarea garantează un proces echitabil, fără presiune locală și previne eventualele conflicte de interese.

ANAF a înregistrat, la finalul anului trecut, o acțiunea în numele statului român, prin care încearcă să recupereze 4,7 milioane de lei de la Carmen și Klaus Iohannis. Este vorba de despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil din centrul municipiului Sibiu, care a ajuns în proprietatea soților Iohannis prin cumpărare de la un moștenitor care dobândise imobilul pe baza unor documente declarate false.

În perioada în care vila s-a aflat în proprietatea fostului președinte, acesta a încasat chirie de la o bancă, bani pe care ANAF vrea acum să-i recupereze. Klaus Iohannis a refuzat să achite voluntar datoria invocată de Fisc, motiv pentru care s-a ajuns în instanță.

Ce a spus, de fapt, Adrian Nica, șeful ANAF

”Acţiunea în instanţă a vizat şi un sechestru asigurător care da, într-adevăr, noi nu am mai păţit până acum, nu am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeaşi şi până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanţei de judecată. Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară şi va acţiona în continuare în vederea punerii măsurilor asigurătorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, este declarația dată de Adrian Nica, președinte al ANAF, care a încins spiritele în sala de judecată.