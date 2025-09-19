Dosarul lui Călin Georgescu și avantajul lui George Simion. Cum câștigă AUR teren în contextul instabilității sociale: ”Are vântul în pupe”

România trece printr-o perioadă tensionată: de la acuzații de lovitură de stat împotriva lui Călin Georgescu, la apariția unei drone neidentificate deasupra țării, vulnerabilitățile politice și de securitate devin tot mai evidente. Analistul Pirvulescu avertizează, pentru FANATIK, că aceste incidente nu sunt întâmplătoare.

România este pregătită să facă față instabilității politice și amenințărilor la adresa securității

România traversează o perioadă marcată de instabilitate politică, cu evenimente care ține cetățenii țării și experții în alertă. Situațiile recente au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate atât strategiile interne, cât și securitatea națională.

Un exemplu elocvent este cazul lui Călin Georgescu care, în data de 16 septembrie 2025, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. O infracțiune considerată echivalentă cu o lovitură de stat.

Acesta este acuzat că ar fi orchestrat un plan de destabilizare a statului român alături de 21 de persoane, inclusiv Horațiu Potra, liderul unui grup paramilitar. Procurorii susțin că Georgescu ar fi intenționat să folosească violența în cadrul unui protest programat în decembrie 2024, pentru a submina autoritatea constituțională.

Pe de altă parte, scandalul recent privind drona care a survolat spațiul aerian al României a stârnit îngrijorare privind vulnerabilitățile în materie de securitate și control al frontierelor.

Dosarul lui Georgescu îl avantajează pe Simion. AUR câștigă teren în urma scandalului

În acest context, FANATIK l-a contactat pe Cristian Pîrvulescu, expert în politică și analist al scenelor politice românești, pentru a obține o evaluare profesională a acestor situații. Analistul subliniază astfel cum dosarul lui Georgescu nu afectează doar imaginea personală a fostului consilier, ci și echilibrul politic din România, favorizând anumite formațiuni în detrimentul altora. Dar, mai ales pe George Simion.

„Referitor la Călin Georgescu, acest scandal cu arestul, de fapt, îl avantajează pe Simion. Da, Georgescu este afectat, iar Simon profită de chestiunea asta.

AUR are vântul în pupe, iar guvernul nu reușește decât să trezească animoțități sociale, nu susținere. Sau, poate doar susținere mediatică, nu susținere socială. Din contră”, afirmat, pentru FANATIK, Cristian Pîrvulescu.

Care este legătura dintre Horațiu Potra, Călin Georgescu și influențele externe asupra României

În septembrie 2025, și alte persoane, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în cadrul unui presupus plan de destabilizare a statului român.

Potra, fost luptător în Legiunea Străină și lider al unei grupări de mercenari români, a fost implicat și în diverse conflicte internaționale, inclusiv în Africa. Potrivit anchetelor, el ar fi coordonat recrutarea unor persoane pentru a participa la misiuni paramilitare în Republica Democrată Congo și alte țări africane, activități care i-ar fi adus venituri semnificative în perioada 2023–2024.

Procurorii români susțin că Potra are legături cu cercuri de influență din Rusia, inclusiv cu organizația paramilitară Wagner. În 2024, au fost documentate deplasări ale sale spre Moscova și șederea la hoteluri aflate în apropierea sediului FSB, ceea ce a stârnit îngrijorări privind natura relațiilor sale internaționale. În același context, s-a raportat că el a făcut demersuri pentru a obține azil politic în Federația Rusă.

România este pregătită să gestioneze amenințările aeriene și crizele de securitate. Ce spune specialistul

Incidentul recent cu drona scoate în evidență cât de vulnerabilă este țara în fața unor amenințări neprevăzute și cum tensiunile sociale pot amplifica riscurile. și a capacității decidenților de a interveni rapid pentru a proteja siguranța publică și stabilitatea statului.

Astfel, Pîrvulescu a oferit pentru FANATIK o analiză dură, criticând modul în care autoritățile au gestionat situația și lipsa de inițiativă a liderilor politici

„Cele trei drone sunt doar niște teste care ne demonstrează, o dată în plus, că la București avem niște fotografii și nu niște politici. Ar fi nevoie de politicieni reali care să înțeleagă că trebuie să răspundă unor asemenea situații cu energie, cu forță și să aibă capacitate de decizie. Dar, n-au.

Adică polonezii au dovedit că înțeleg momentul, pe câtă vreme românii s-au bâlbit. 50 de minute o drone pe teritoriu României și nicio măsură luată, asta ne arată că nu suntem capabili să facem nimic”, a mai precizat cunoscutul analist politic.

Liderii României au ignorat războiul hibrid?

Având în vedere amenințărilor externe și al manipulărilor informaționale, Cristian Pîrvulescu subliniază că România nu a reacționat suficient de ferm în fața războiului hibrid promovat de Rusia. Analistul politic explică faptul că liderii anteriori ai țării nu au atacat această strategie, chiar dacă erau conștienți de existența ei, ceea ce a permis ca impactul asupra percepțiilor publice să fie semnificativ.

„Asta pentru că Rusia a reușit, în mare măsură, să-și impună temerile prin războiul hibrid pe care România nu l-a contracarat. Aici e o problemă a perioadei anterioare. Președintele Iohannis, primii miniștri și șefii serviciilor secrete dinainte nu au luat în serios războiul hibrid.

Nu l-au atacat. Nu înseamnă că n-au știut, că nu l-au cunoscut. Ci că nu l-au atacat și nu au crezut în capacitatea rușilor de a schimba lumea. Nu au înțeles, de fapt, procesul mental prin care războiul hibrid reușește să intre în mintea oamenilor, drept urmare acestora li s-a schimbat modul în care gândesc”, a mai spus, în încheiere, Pîrvulescu, pentru FANATIK.