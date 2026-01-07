Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor

ADVERTISEMENT

Nu mai e niciun secret că sora lui George Simion este judecătoare la Curtea de Apel București, instituție vizată de uriașul scandal public declanșat de ancheta Recorder, ”Justiție capturată”. Ce se întâmplă, însă, când un dosar al liderului AUR ajunge la Curtea de Apel București?

De ce a fost dat George Simion în judecată de liderul PSD Dan Nica

Încă din anul 2024, George Simion se judecă cu Dan Nica, un europarlamentar PSD care i-a cerut daune morale de 90.000 de euro pentru că l-a numit ”mafiot”. Nica s-a considerat lezat și de faptul că Simion l-a declarat responsabil pentru inundațiile devastatoare din județul Galați, din septembrie 2024, care au provocat moartea a șapte persoane, au devastat 28 de localități și au afectat peste 7.000 de case, drumuri și poduri. Simion spunea atunci că Nica, originar din județul Galați, ar deține mai multe construcții hidrotehnice, iazuri, bălți, etc.

Dan Nica l-a dat în judecată pe George Simion, acuzându-l că îl denigrează și incită la violență, însă a pierdut procesul pe fond, la Tribunalul București. Nica a contestat decizia instanței, iar litigiul s-a mutat la Curtea de Apel București, acolo unde sora șefului AUR, lucrează ca judecător.

Sora lui George Simion, scoasă din dosar după ce a făcut cerere de abținere

Elena Avrigeanu, sora lui George Simion, este și de familie. Ea apare în dosarul lui George Simion cu o cerere de abținere, admisă de colegii ei magistrați, la data de 17 noiembrie 2025.

”Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Elena Avrigeanu. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ioana-Cristina Oprea. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 17.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în încheierea de ședință.

Cum ajung magistrații să refuze dosarele incomode

Dosarele aflate pe rolul unei instanțe sunt repartizate în mod aleatoriu și judecate de unul dintre completuri ai căror membri sunt trași la sorți. Procedura spune că atunci când unul dintre judecătorii repartizați consideră că are motive întemeiate, de ordin personal sau profesional, să nu judece respectiva cauză, poate face o cerere de abținere.

Cererea este analizată de un alt complet constituit din judecători ai aceleiași secții. În funcție de argumente, aceștia admit sau resping cererea de abținere. Chiar și așa, judecătorii pot renunța la dosar în cazul unui transfer sau al unui concediu pe termen mai îndelungat, iar în acest caz, dosarul trebuie repartizat din nou unui alt complet.

Nimeni la Curtea de Apel nu vrea să judece dosarul lui George Simion

În cazul de față, s-a confruntat cu un val de cereri de abținere. Nu doar judecătorii desemnați inițial au cerut să fie scoși din cauză, ci și cei care au fost desemnați să judece cererile de abținere ale colegilor lor. Practic, nimeni nu vrea să se atingă de dosarul lui George Simion.

La finalul lunii octombrie, judecătoarele Alina Petruța Buculei și Elena Aneta Popa au făcut cereri de abținere. Acestea urmau să fie soluționate de un complet format din Andreea Maria Dumbrăveanu (președinte) și Irina Ioniță (judecător).

Dumbrăveanu a cerut, însă, să nu judece cererea de abținere, așa că a fost nevoie de un al treilea complet, format din Irina Ioniță (președinte) și Laurențiu Florin Modoran (judecător) să stabilească dacă solicitarea Andreei Maria Dumbrăveanu este întemeiată.

Așa se face că în noiembrie 2025, toate cererile de abținere au fost respinse, atât ale judecătoarelor Buculei-Popa, cât și a Andreei Dumbrăveanu.

Ce se întâmplă mai departe în litigiul Dan Nica – George Simion

Dosarul a rămas în cameră preliminară, pentru că în ciuda eforturilor magistraților, nu a putut fi constituit un complet stabil. O nouă tragere la sorți o aduce în dosar pe Elena Avrigeanu, sora lui George Simion, și pe judecătoarea Ioana Cristina Oprea. Și acestea fac cerere de abținere, însă doar sora liderului AUR are parte de succes, din motive lesne de înțeles.

În fine, în decembrie 2025, alți doi judecători la care ajunge dosarul de cameră preliminară cer să se abțină: Andrei-Florin Gongone și Maria Adriana Bratu. Și aceste două cereri sunt respinse.

După ce va fi desemnat un complet stabil, procesul lui George Simion urmează să intre în faza de apel, acolo unde se va analiza dacă hotărârea Tribunalului București rămâne valabilă sau nu. În această etapă, Curtea de Apel verifică dacă judecătorul de fond a aplicat corect legea și dacă a interpretat bine probele.

Cum a câștigat liderul AUR procesul cu europarlamentarul PSD

George Simion a câștigat procesul pe fond, după ce judecătorul de fond a considerat că afirmațiile liderului AUR nu au urmărit să afecteze ”în mod intenționat sau gratuit” demnitatea și reputația lui Dan Nica, acesta doar prezentând informații care i-au fost anterior furnizate.

Judecătorul a mai motivat că afirmațiile lui George Simion nu au avut un impact deosebit și că Dan Nica ar trebui să aibă o toleranță mai mare la critici, ținând cont că este om politic și persoană publică.