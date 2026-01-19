Dosarul lui Horațiu Potra a intrat în impas. Mercenarul nu poate fi inculpat pentru spălare de bani și evaziune: ancheta e blocată

ADVERTISEMENT

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu poate continua urmărirea penală față de Horațiu Potra pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani fără acordul autorităților din Emiratele Arabe Unite.

Dosar nou pentru Horațiu Potra. Ancheta e blocată

Horațiu Potra a fost extrădat la finalul lunii noiembrie 2025, atunci când autoritățile din Emiratele Arabe Unite l-au predat celor din România în dosarul tentativei de lovitură de stat, unde a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu.

În vara anului trecut, Horațiu Potra a fost pus sub acuzare și pentru infracțiunile de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la 1,8 milioane euro. Dosarul s-a format după ce, la percheziții, procurorii au găsit în cele 12 imobile ale mercenarului, cantități mari de aur și foarte mulți bani.

Problema este că dosarul nu poate fi cercetat pentru că Horațiu Potra a fost extrădat voluntar, doar pe baza datelor din dosarul tentativei de lovitură de stat, trimise către autoritățile din Emiratele Arabe Unite. În dreptul internațional intervine ”principul specialității”, o regulă de protecție care interzice statului care primește o persoană extrădată să o urmărească, să o condamne sau să o dețină pentru alte fapte săvârșite anterior predării, în afara celor pentru care s-a obținut extrădarea.

Horațiu Potra nu și-a dat acordul să fie urmărit penal pentru evaziune și spălare de bani

Acest principiu reprezintă o garanție împotriva ”extrădărilor deghizate”, prevenind situația în care un stat cere aducerea în țară a unei persoane căutată pentru o faptă minoră, doar pentru a o pedepsi ulterior pentru convingeri politice sau fapte care nu sunt incriminate în statul care l-a predat.

Regula nu se aplică dacă persoana extrădată renunță la principiul specialității pentru toate faptele sale. La finalul lunii decembrie, Tribunalul Sibiu l-a audiat prin teleconferință pe Horațiu Potra, pentru a-l întreba dacă renunță benevol la această regulă. Răspunsul mercenarului a fost negativ.

În această situație, nu a avut altă variantă decât să ceară instanței un acord pentru ca Ministerul Justiției să solicite oficial acordul autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru a extinde urmărirea penală și asupra modului în care Potra a acumulat o avere considerabilă în Congo.

Avocatul mercenarului spune că Parchetul nu a explicat clar acuzațiile

Potrivit încheierii de ședință consultată de FANATIK, avocatul lui Horațiu Potra a criticat modul de redactare a cererii înaintată de Pachetul General, care nu explica în detaliu faptele pentru care clientul său urmează să fie cercetat.

Deși evaziunea fiscală și delapidarea sunt pedepsite de legislația din EAU, legea de acolo nu prevede declararea taxelor și impozitelor la fel ca în România, pentru că sistemul fiscal diferă.

”În opinia sa sunt foarte multe chestiuni pe care statul român nu le explică și nu le arată în această ordonanță de extindere, care să poate fi ușor înțelese de cititorul din statul emiratesc, respectiv nu este descris și nu se arată ce înseamnă reținerea infracțiunilor cu aplicarea articolului 38 aliniatul 1 Cod Penal, apreciind că nu are de unde să știe un sistem de drept și legislativ complet diferit de cel al României, cu menţiunea că Emiratele Arabe sunt într-o zonă economică numită Free Zone, în care ei nu percep taxe și impozite și nu prevăd această obligație de declarare a taxelor și impozitelor”, se arată în încheierea de ședință.

De ce are nevoie România de acordul EAU pentru continuarea acțiunii penale

România nu are tratat bilateral cu Emiratele Arabe Unite, ceea ce ar putea îngreuna comunicarea cu autoritățile de acolo. De altfel, acestea nu au obligația să răspundă la cererea României.

În acest moment al lui Horațiu Potra este blocat procedural. El are calitate de suspect și există o ordonanță de extindere a urmăririi penale pe aceste infracțiuni. În instanță, procurorul a recunoscut că nu s-a pus în mișcare acțiunea penală și că acesta nu poate fi inculpat sau trimis în judecată până nu există acordul Emiratelor Arabe Unite.

”Reprezentatul Ministerului Public, în replică, arată că poate doamna avocat nu înțelege că în cauză nu este prezentă o solicitare de extrădare, ci este o solicitare privind principiul specialității.

Precizează că este evident că punerea mișcare a acțiunii penale nu se poate face pentru că nu s-a renunțat la acest principiu a specialității, motiv pentru care se cere să se consimtă de către statul Emiratele Arabe Unite cu privire la principiul specialității, nicidecum extrădarea intimatului Horațiu Potra, care, pe cum poate se poate vedea, este deja aici, prin videoconferință”, se mai arată în documentul citat.

Tribunalul Sibiu a admis cererea de sesizare a Ministerului Justiției în vederea formulării către autoritățile din Emiratele Arabe Unite referitoare la obținerea consimțământului pentru urmărirea penală a lui Horațiu Potra în noul dosar. Decizia nu este definitivă.