Dosarul ”neutralizării lui Călin Georgescu”, închis definitiv de procurori. Magistrații spun că ”nu există interes public”

Un bărbat care a scris pe Facebook despre necesitatea ”neutralizării” lui Călin Georgescu a scăpat de toate acuzațiile. Avocatul suveranistului s-a opus ordonanței, susținând că autorul ar trebui trimis în judecată
Daniel Coltuc
08.01.2026 | 05:46
Dosarul neutralizarii lui Calin Georgescu inchis definitiv de procurori Magistratii spun ca nu exista interes public
Călin Georgescu nu a rămas impasibil față de cei care l-au contestat. Unul dintre bărbații care i-au transmis amenințări s-a trezit cu dosar penal / Colaj foto: Fanatik / Sursă foto: Hepta
Cu o zi înainte de trecerea în anul 2026, Judecătoria Buftea a admis cererea procurorilor ilfoveni de renunțare la urmărirea penală pe numele unui bărbat care ar fi transmis amenințări la adresa lui Călin Georgescu. Avocatul suveranistului solicitase continuarea cercetărilor și trimiterea în judecată a autorului faptei.

Călin Georgescu, amenințat? Mesajul care i-a adus dosar penal unui bărbat care i-a scris lui CG

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025, apare ca parte vătămată într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru care procurorii au solicitat renunțarea la urmărirea penală.

Potrivit datelor consultate de FANATIK, un bărbat identificat drept Andrei C.N. ar fi lăsat pe pagina de social-media a suveranistului Călin Georgescu un comentariu care vorbea despre ”necesitatea neutralizării liderului”, gest considerat de partea vătămată drept incitare la acte de violență.

Postarea bărbatului, considerată incitare la violență

”În fapt, s-a reţinut că la data de 22.02.2025, pe pagina de Facebook a utilizatorului (…) a fost publicată o postare cu privire la persoana vătămată Călin Georgescu, utilizatorul adresându-i-se acestuia cu apelativul ,,CG” sau ,,CeGeu”, prin care este menționată necesitatea ,,neutralizării liderului”, comparând postura în care se află persoana vătămată, având în vedere contextul socio-politic, cu cea a unui ,,lider”.

În contextul materialului publicat de către numitul Georgescu Călin, utilizatorul profilului de Facebook Andrei C.N. a incitat la acte de violență, printr-un comentariu scris la adresa persoanei vătămate”, se arată în dosarul de urmărire penală.

Procurorii spun că ”nu există interes public în urmărirea faptei”

În februarie 2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii de instigare publică. Dosarul a rămas ”în lucru”, până la finalul lunii septembrie 2025, când procurorii au emis o ordonanță de renunțare la urmărirea penală.

Motivul a fost că în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede o pedeapsă cu amenda sau cu închisoarea de cel mult 7 ani, procurorul poate renunța la urmărirea penală ”când consideră că nu există un interes public în urmărirea faptei”. În speța acesta, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Această procedură implică, însă, și un acord al unui judecător, care să confirme soluția procurorului. Parchetul s-a adresa Judecătoriei Buftea în octombrie 2025, iar la primul și singurul termen, avocatul lui Călin Georgescu a solicitat continuarea cercetărilor.

Avocatul lui Călin Georgescu a cerut judecătorilor să țină cont de ”contextul politic actual”

”Apărătorul ales al persoanei vătămate, având cuvântul, solicită respingerea ordonanței de renunțare la urmărirea penală și, în temeiul articolului 318 alin. 15 lit. a C.p.p., să se dispună completarea urmării penale, în sensul dobândirii calității de suspect și, mai departe, de inculpat, apreciind că, având în vedere dispozițiile articolului 305 alin. 3 C.p.p., respectiv faptul că există la dosar probe din care rezultă săvârșirea unei fapte penale, aceste cercetări trebuie continuate.

Solicită să se aibă în vedere contextul politic actual, frecvența acestor manifestări, atât în plină stradă, cât și în mediul online.

De asemenea, apreciază că aceste practici ar trebui să fie sancționate și nu trecute cu vederea, așa cum des se întâmplă, prin urmare, solicită respingerea acestei ordonanțe și să se dispună completarea urmării penale”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

De ce a fost închis dosarul ”anti-suveranistului” care l-a amenințat pe Călin Georgescu

În final, judecătorul ilfovean care a analizat cauza a dat dreptate reprezentantului Parchetului. Acesta a considerat că ”în mod corect”, nu există interes public în continuarea urmăririi penale față de fapta sesizată. De asemenea, magistratul a luat în calcul și faptul că ”amenințările” nu au avut urmări, precum și ”existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii”.

Decizia Judecătoriei Buftea în legătură cu dosarul penal care l-a avut pe Călin Georgescu drept parte vătămată este definitivă și nu mai poate fi contestată de cele două părți.

