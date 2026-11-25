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Campioana României se află în fața celui mai dificil examen din grupa de Conference League. Jocul din deplasare cu Brighton se anunță extrem de greu pentru Universitatea Craiova, iar doi jucători nu vor face deplasarea în Anglia.

Universitatea Craiova are două absențe la partida cu Brighton

Reporterii FANATIK sunt deja prezenți la Brighton pentru meciul programat joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, din etapa a 4-a din Conference League. Ei au transmis că Filipe Coelho nu-i va avea la dispoziție pe Mihnea Rădulescu și Pavlo Isenko, care abia au revenit după accidentări și nu sunt incluși pe lista UEFA.

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”Probleme medicale nu sunt, dar sunt doi jucători care au rămas acasă, nu au făcut deplasarea: Mihnea Rădulescu și Isenko. Nu sunt mari surprize, se știa că cei doi nu fac parte din lotul de Europa pentru faza grupei. Ei vor putea reveni pe această listă abia din primăvară, dacă Universitatea Craiova se va califica. Nu au făcut deplasarea, s-a preferat să rămână acasă și să se pregătească.

Ideea este că Filipe Coelho va avea toți jucătorii de bază la dispoziție, inclusiv Assad Al Hamlawi. Mâine seară va fi cel mai bun prim 11 al Universității Craiova. (n.r. – Stadionul va plin?) În acest moment nu este sold out, dar se așteaptă ca la ora meciului să nu mai existe niciun loc liber”, a transmis Tibi Cocora din Anglia, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cine va arbitra Brighton – Universitatea Craiova

Delegația Universității Craiova va ajunge miercuri la prânz în Anglia, după un zbor charter până la Southampton, și va fi cazată la Maldron Hotel Brighton City Centre, un stabiliment de patru stele. Reporterii FANATIK prezenți la fața locului și au aflat că oltenii vor avea parte de acces privat în clădire și o zonă rezervată doar lor, astfel încât să nu fie deranjați de ceilalți clienți.

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Pentru meciul din Conference League, UEFA a delegat o , cu Matthias Jollenbeck la centru. Asistenți vor fi Robert Kempter și Dominik Schaal, în timp ce Tobias Reichel a fost ales rezervă. În camera VAR vor sta Sascha Stegemann și Katrin Rafalski.

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