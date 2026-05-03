Două absențe importante la Dinamo pentru meciul cu Universitatea Craiova!

Dinamo ar urma să nu se poată baza pe două piese extrem de importante la meciul de duminică seară din deplasare cu Universitatea Craiova, de la ora 21:00, din cadrul etapei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii, partidă extrem de importantă pentru ambele echipe. Este vorba în primul rând despre căpitanul Cătălin Cîrjan (23 de ani), dar și despre Adrian Mazilu (20 de ani).

Cătălin Cîrjan, incert pentru meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Potrivit , mijlocașul lui Zeljko Kopic a suferit zilele trecute o accidentare ușoară la un antrenament, iar în prezent se fac eforturi pentru recuperarea lui, dar informația este că fotbalistul este incert pentru jocul de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Conform sursei citate, Cîrjan a fost lovit de un coechipier în zona genunchiului, în mod neintenționat bineînțeles, la ședința de pregătire respectivă.

Jucătorul crescut la juniorii lui Arsenal a intrat pe teren la antrenamentul de vineri, dar la acel moment genunchiul respectiv era încă destul de umflat, astfel încât căpitanul „câinilor” nu a forțat prea mult pentru ca problema să nu se agraveze. și urmează ca decizia finală în privința intrării lui pe teren să fie luată de Kopic abia cu doar câteva ore înainte de fluierul de start, bineînțeles în funcție de cum vor evolua lucrurile până atunci în ceea ce îl privește.

Adrian Mazilu cu siguranță nu va juca în Bănie

Pe de altă parte, este sigur deja că Adrian Mazilu nu va juca în această partidă. Asta pentru că, după cum a informat chiar Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, el se confruntă în prezent cu o hernie inghinală, , iar zona respectivă este destul de inflamată în această perioadă. „Avem o problemă cu Adi Mazilu, care se pare că are o hernie inghinală și nu e bine. E inflamată toată zona și nu poate juca. Ne așteptăm la o atmosferă ostilă.

E mai mare presiunea pe Craiova acum. Eu sper să profităm de asta. Și pentru noi sunt 3 puncte foarte, foarte importante. În momentul ăla știm clar că ne batem cu CFR pentru locul 3, dacă am câștiga la Craiova. Țintim locul 3, pentru asta luptăm”, a spus Nicolescu la