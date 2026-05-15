Două absenţe pentru U Cluj înainte de finala campionatului cu Universitatea Craiova! Jucătorii pe care nu se poate baza Bergodi

Universitatea Craiova – U Cluj se va disputa cu titlul pe masă, în Bănie, duminică, de la ora 20:30. Oltenii au un punct avans cu două etape înainte de final şi pot încheia toate calculele cu o victorie împotriva „şepcilor roşii”. Cele două formaţii au disputat şi finala Cupei României, Universitatea Craiova reuşind să câştige trofeul, scor 6-5, după executarea loviturilor de departajare.

U Cluj are două absenţe înaintea duelului cu Universitatea Craiova! Pe cine nu se poate baza Bergodi

Din informaţiile FANATIK, U Cluj nu se va putea baza pe doi jucători în această confruntare. Este vorba de Elio Capradossi şi Andrej Fabry. Vestea bună pentru Cristiano Bergodi este că niciunul dintre ei nu este o piesă de bază în angrenajul „şepcilor roşii”. În schimb, Jovo Lukic şi Issouf Macalou sunt complet refăcuţi, după ce au avut probleme medicale în ultimele săptămâni. De altfel, cei doi au putut evolua în finala din Cupa României.

Elio Capradossi a suferit o accidentare la scurt timp după ce a intrat pe teren în finala Cupei. Fundaşul a apucat să joace doar 21 de minute, înainte să fie schimbat cu Stanojev. Fabry s-a accidentat în urmă cu 10 zile şi sunt şanse mici ca el să fie refăcut complet până la ora derby-ului din Bănie.

Oficialii lui U Cluj vor să răstoarne calculele hârtiei: „Vrem să câştigăm şi să rămânem în lupta pentru titlu”

Astfel, singura bătaie de cap pentru Cristiano Bergodi este recuperarea cât mai eficientă a jucătorilor înaintea meciului crucial din Bănie, fizic şi mental, după cele 120 de minute disputate cu doar patru zile în urmă în Cupa României. Moralul nu este unul grozav în tabăra „şepcilor roşii”, dar oficialii speră la o victorie în campionat care să răstoarne calculele la titlu:

„Suntem dezamăgiţi de rezultat, ne-am fi dorit să câştigăm Cupa României. Din păcate nu am reuşit, a fost această loterie de la 11 metri. Sper să ne revenim şi duminică să câştigăm, să rămânem în lupta pentru titlu”, a spus Radu Constantea pentru FANATIK.

Steven Nsimba, recuperat până la ora meciului?!

Universitatea Craiova l-a pierdut pe . Atacantul nu a putut evolua în ultimul act, dar sunt şanse mari ca el să fie recuperat până la ora meciului din campionat. Singurele absenţe de lungă durată din lotul oltenilor sunt cele ale portarilor Pavlo Isenko şi Silviu Lung Jr. Din acest motiv a fost , ca Laurenţiu Popescu să aibă un back-up.

Astfel, în „finala” campionatului de pe „Ion Oblemenco”, sunt mari şanse ca cei doi antrenori să alinieze cele mai bune garnituri. Biletele pentru marele meci s-au epuizat în şase ore, iar în Bănie se anunţă o atmosferă incendiară, cu 30.000 de fani în tribune.