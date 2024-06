Două adolescente au ajuns la spital după ce au băut prea mult la banchet. Părinții susțin că s-ar fi consumat și droguri la petrecere

. Două eleve au ajuns la spital, suspectate de consum excesiv de alcool, conform Inspectoratului Școlar. Părinții afirmă că unii elevi au combinat alcoolul cu substanțe interzise.

Scandal la o școală din Ilfov. Două eleve internate la spital după banchetul de clasa a VIII-a

. Poliția a informat că cele două fete internate într-un spital din București, în urma banchetului de la un local din Tunari, nu aveau urme de droguri în organism, scrie

„În urma primelor verificări efectuate de către polițiștii orașul Otopeni, precum și a analizelor medicale efectuate, nu au rezultat indicii cu privire la prezența în organism a unor substanțe de abuz (substanțe psihoactive). În cadrul activităților de verificare, reprezentanții localului respectiv au pus la dispoziție contractul de prestări servicii, iar în urma verificărilor efectuate, nu au rezultat elemente de probațiune, care să conducă la faptul că reprezentanții localului au servit minorilor băuturi alcoolice. Polițiști orașului Otopeni au relaționat și cu reprezentanții DGASPC Ilfov, pentru efectuarea activităților din competență”, a precizat IPJ Ilfov.

Ce a declarat conducerea școlii despre incident

Directoarea școlii, prezentă la petrecere ca invitată, a spus că evenimentul a fost organizat de părinți. Cele două eleve nu au creat probleme și se va demara o anchetă internă în școală, mai arată Digi24.

„Evenimentul, banchetul elevilor de clasa a VIII-a a fost organizat de către părinți, o activitate extrașcolară. Am fost la banchet în calitate de invitat, eu și alți câțiva colegi.

-Erați acolo când a venit ambulanța?

-Nu am stat până la final. Am considerat că trebuie chemată ambulanța. Copiii au fost monitorizați permanent. Nimeni nu si-a dat seama când au intrat cu băuturi alcoolice. Numărul lor a fost peste 200 și cumva destul de greu de gestionat fiecare elev în parte. Este un eveniment regretabil. Am demarat o anchetă la unitatea de învățământ pentru a lua niște măsuri în cadrul consiliului profesoral. Am anunțat și la Inspectorat, am discutat și cu comandantul de politie și urmează să stabilim dacă au fost și alte substanțe.

-Sunt copii care au facut probleme în trecut ?

-Era o generație de elevi care și-au văzut de treabă, nu au creat probleme.”, a fost dialogul dintre jurnalista Digi24 și directoare.

Localul se apără și spune că nu le-a dat băutură copiilor

Reprezentanții localului au afirmat că, conform contractului, au servit doar băuturi non-alcoolice copiilor pe durata petrecerii și că au asigurat paza evenimentului.

Poliția a anunțat că a început verificările după ce două eleve au ajuns la spital din cauza consumului excesiv de alcool. Sesizarea a fost făcută din oficiu, neexistând plângeri din partea părinților sau participanților.

„Ca urmare a unor informații apărute pe grupurile de părinți ale elevilor de la un liceu din Otopeni, cu privire la faptul că, de la un banchet desfășurat în noaptea de 31 mai/1 iunie s-a ajuns la spital, în urma consumului de alcool și alte substanțe, polițiștii orașului Otopeni s-au autosesizat și efectuează verificări, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, a precizat inițial IPJ Ilfov.

Conform unor surse, citate de Digi24, elevii ar fi consumat alcool înainte de a ajunge la local și în timpul evenimentului, ascunzând alcoolul în sticle de apă sau suc.

Părinții susțin pe grupurile interne că s-au consumat și substanțe interzise cu efect analgezic. Școala a inițiat o anchetă și, dacă elevii vor fi găsiți vinovați, vor fi sancționați conform regulamentului școlar. La petrecere au participat doar elevi minori, dar și cadre didactice și părinți, aproximativ 40-50 de persoane.