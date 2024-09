Două case de licitații din Capitală sunt suspectate că ar fi vândut tablouri falsificate ale unui celebru pictor. Semnătura nu ar fi originală

Două case de licitații din București au primit acuzații grave, după ce polițiștii le-au călcat pragul miercuri. Se pare că acestea

Tablouri cu semnături false ar fi fost scoase la vânzare

Poliţiştii din Capitală au făcut percheziţii într-un dosar penal pentru săvârşirea de infracţiuni economice. Casele de licitații ar fi scos la vânzare tablouri semnate de Alma Redlinger. Se crede însă că semnătura nu este originală, scrie .

„Astăzi, 18 septembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2 au pus în executare 2 mandate de percheziţie, la sediile a două societăţi comerciale, din Municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea de infracţiuni economice.

În fapt, în perioada 11 aprilie 2023 – prezent, la două case de licitaţii ar fi fost scoase la vânzare un tablou şi un lot format din două lucrări, tablouri care, în fapt, nu au fost pictate de către un pictor celebru, dar care ar purta semnătura falsificată a artistului respectiv, pentru a crea apartenenţa de autenticitate”, a precizat miercuri, Poliţia Capitalei.

Cei implicați sunt audiați de poliție

sunt conduși la audieri, iar mai multe documente, precum şi cele care demonstrează primirea lucrărilor, au fost ridicate.

„Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de realizarea, în scopul distribuirii de mărfuri-pirat, oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat, în scopul distribuirii sau în scop comercial, promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau cataloagelor de produse ori prin orice alte asemenea mijloace, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi uz de fals”, a mai transmis sursa citată.

Surse judiciare, citate de News.ro, ar mai fi spus că cele două case de licitaţii aveau lucrări de la Alma Redlinger, dar false, pentru că nu ar fi avut semnătura originală.

Cine a fost Alma Redlinger

Alma Redlinger s-a născut pe 8 martie 1924 la București și a fost o mare pictoriță și ilustratoare din România. A absolvit la Academia de Artă Liberă și la Academia de Artă Guguianu, avându-l ca profesor pe pictorul MH Maxy, conform almaredlinger.com.

Din 1951 a devenit membră a Uniunii Artiștilor din București. A avut 26 de expoziții personale în galerii de top din București și numeroase participări la expoziții de grup locale și internaționale. Aceasta a murit din în data de 2 februarie 2017.

„Alma Redlinger și-a construit încă de la început o carieră de avangardă în esența ei. De mare valoare, opera artistei dovedește o coerență excepțională fiind exemplară pentru cei care au ales arta ca destin al vieții. Alma Redlinger face parte din generația de artiști care au făcut o punte între pictura interbelică și cea contemporană”, a spus Octavian Barbosa, Dictionarul artistilor romani contemporani, Casa Meridianilor, Bucuresti, 1976