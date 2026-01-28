Două cluburi din Premier League se luptă pentru vedeta lui Dan Șucu! Anunțul lui Fabrizio Romano

ADVERTISEMENT

Mai multe formații din Anglia sunt interesate de Brooke Norton-Cuffy, fundașul celor de la Genoa, fotbalist care impresionează în tricoul „grifonilor”. O mutare s-ar putea produce chiar în ultimele zile ale perioadei de mercato din această iarnă, așadar gruparea patronată de Dan Șucu ar putea să rămână fără fotbalistul englez.

Două cluburi din Premier League se luptă pentru starul lui Dan Șucu

Everton și o altă formație din Premier League ar putea să îl transfere în această iarnă pe Brooke Norton-Cuffy, fotbalist achiziționat de Genoa de la Arsenal în vara anului 2024. „Cât despre Norton-Cuffy, trebuie să fim cu ochii pe el în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Este unul dintre numele ‘calde’ de pe listă.

În ultimele ore, am primit apeluri din Anglia. Everton și un alt club englez monitorizează situația. În acest moment, nu avem vreo confirmare în legătură cu Inter. Să ținem minte și că Arsenal are un procent de 20% dintr-o eventuală vânzare, dar și o opțiune de răscumpărare”, au precizat jurnaliștii italieni Fabrizio Romano și Matteo Moretto pe . Conform presei din Italia, celălalt club din Premier League interesat de Norton-Cuffy ar putea fi Newcastle sau West Ham.

Cine este Brooke Norton-Cuffy

Născut în Londra, Brooke Norton-Cuffy a început fotbalul la Chelsea, dar la vârsta de 10 ani a făcut pasul către rivala Arsenal, cu care a semnat primul contract de profesionist în 2021. Nu și-a făcut debutul la prima echipă a „tunarilor”, fiind împrumutat la mai multe grupări din ligile inferioare din Anglia: Lincoln City, Rotherham United, Coventry City și Millwall.

În vara lui 2024, Genoa a plătit 2 milioane de euro în schimbul fundașului, care a devenit un jucător important încă din primul său sezon la echipă. Într-un an și jumătate, fundașul dreapta englez a strâns 36 de prezențe în toate competițiile, reușind să marcheze un gol. Începând din 2023, fotbalistul evoluează pentru naționala U21 a Angliei, fiind eligibil să reprezinte echipa până la Campionatul European din 2027.

Ce mutări a efectuat Genoa în această perioadă de transferuri

Genoa a fost activă în perioada de mercato din ianuarie, reușind să bifeze până acum 3 achiziții. Au sosit la echipă portarul Justin Bijlow, de la Feyenoord, mijlocașul Tommaso Baldanzi, de la AS Roma și fundașul Nils Zatterstrom, de la Sheffield United, ultimii doi sub formă de împrumut. La capitolul despărțiri, , Valentin Carboni a revenit la Inter după împrumut, iar Lorenzo Venturino a fost împrumutat la AS Roma.

Doi jucători trecuți pe la Rapid, portarul Franz Stolz și atacantul David Ankeye, au revenit la Genoa în această iarnă, goalkeeper-ul chiar de la formația giuleșteană, însă niciunul nu a rămas sub comanda lui Daniele De Rossi. Stolz a fost împrumutat în țara natală, la Grazer AK, iar .

