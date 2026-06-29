Sport

Două cluburi uriașe din Europa se bat pentru semnătura lui Andrei Rațiu! Anunțul presei din Spania

Andrei Rațiu este din nou în centrul atenției în perioada de mercato. Presa din Spania anunță că un club din Serie A și unul din Bundesliga se luptă pentru fundașul dreapta de la Rayo Vallecano
Cristian Măciucă
29.06.2026 | 20:47
Doua cluburi uriase din Europa se bat pentru semnatura lui Andrei Ratiu Anuntul presei din Spania
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Două cluburi uriașe din Europa se bat pentru semnătura lui Andrei Rațiu! Anunțul presei din Spania. FOTO: hepta.ro
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Numele lui Andrei Rațiu (28 de ani) este, din nou, pe buzele celor mai importante cluburi din Europa. Fundașul dreapta a avut un sezon de excepție la Rayo Vallecano, cu care a terminat pe 8 în LaLiga și cu care a jucat finala Conference League (0-1, cu Crystal Palace). După ce a ieșit de pe lista lui Andoni Iraola, la Liverpool, internaționalul român stârnit interesul în Italia și Germania.

Andrei Rațiu, dorit de două forțe din Serie A și Bundesliga

Inițial, publicații din Marea Britanie au scris că Andrei Rațiu ar putea ajunge la Liverpool în această perioadă de transferuri. Andoni Iraola are însă alte planuri pentru postul de fundaș dreapta, dar asta nu înseamnă că internaționalul român nu se poate transfera la un club tare din Europa în această vară. Marca Scrie că Rațiu este dorit la Napoli (locul 2, Serie A) și Bayer Leverkusen (locul 6, Bundesliga).

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„Rămâne Rayo fără fundași laterali? Au fost esențiali pentru Rayo într-un sezon magnific. S-au apărat la fel de bine cum au băgat frică în defensivele adverse când au urcat în atac. Așa cum se întâmplă adesea la echipele mai mici care au un sezon de vis, șansele să-și piardă cei mai buni jucători cresc substanțial.

Atât Andrei Rațiu, cât și Pep Chavarria au contracte cu echipa din Madrid până în 2030. Totuși, echipe europene ambițioase au pus ochii pe ei. În cazul spaniolului, este Chelsea, echipa lui Xabi Alonso.

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În cazul românului, Napoli, echipa lui Max Allegri, și Bayer Leverkusen, preluată de Carles Martinez, care a fost dorit și de Rayo. Ambii și-au prelungit contractele anul trecut și au primit măriri de salarii, dar, după plecarea lui Inigo de pe banca tehnică, totul este incert la Rayo în această perioadă”, scriu jurnaliștii spanioli de la Marca.

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Ce clauză de reziliere are Andrei Rațiu

Andrei Rațiu mai are contract cu Rayo Vallecano până în vara lui 2030, dar poate pleca oricând de la gruparea madrilenă, dacă cineva îi plătește clauza de reziliere în valoare de 25.000.000 de euro. Fundașul dreapta român evoluează la Rayo din august 2023, atunci când a fost transferat de la Huesca în schimbul sumei de 5.500.000 de euro. Andrei Rațiu a îmbrăcat tricoul lui Rayo Vallecano în 102 meciuri, reușind să înscrie 4 goluri și să dea 7 pase decisive. Conform transfermarkt.com, „doiarul” român e evaluat în acest moment la 18.000.000 de euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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