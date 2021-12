Două cutremure de peste 5 în insula Creta, în doar câteva ore. Alte două seisme semnificative au avut loc în ultimele trei luni

Un al doilea cutremur, mai mare, a lovit insula Creta, la mai puțin de patru ore după un cutremur cu magnitudinea de 5,2.

Două cutremure de peste 5 în insula Creta, în doar câteva ore

Cel de-al doilea seism, cu magnitudinea de 5,4, a avut loc la ora locală 20:59, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de primul, la o adâncime de 6,3 kilometri, a raportat Institutul de Geodinamică.

O replică de 4,2 magnitudine a urmat două minute mai târziu.

Michalis Erotokritos, primarul micii insule Kassos, cea mai apropiată de epicentru, a declarat agenției de știri de stat AMNA că nicio clădire nu a fost avariată de niciunul dintre cutremure și că oamenii nu sunt prea îngrijorați.

Potrivit Observatorului Național din Atena (NOA), primul cutremur, cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, a avut loc la ora locală 17:15 și a avut epicentrul în zona mării la 71 km est de Sitia și 48 km sud-vest de insula Kasos.

Potrivit datelor preliminare, la o adâncime mică de 10 km. Cutremurele de mică adâncime sunt resimțite mai puternic decât cele mai profunde, deoarece sunt mai aproape de suprafață.

Deocamdată nu există rapoarte despre răniți sau pagube materiale.

Mărimea exactă, epicentrul și adâncimea cutremurului ar putea fi revizuite în următoarele ore sau minute, pe măsură ce seismologii revizuiesc datele și își perfecționează calculele sau pe măsură ce alte agenții își emit raportul.

Un al doilea raport al Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC) a listat cutremurul cu magnitudinea 4,9. O a treia agenție, Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), a raportat același cutremur cu magnitudinea 4,8.

Alte două cutremure semnificative au lovit Creta în ultimele trei luni

În octombrie, un puternic cutremur de 6,3 a lovit sudul Cretei. de 8,2 km, iar epicentrul său a fost la sud-est de orașul Ierapetra.

S-a simțit până la coasta Turciei și pe Cipru, la peste 500 de kilometri spre est, au spus autoritățile.

Pe 27 septembrie, o persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite ușor după un cutremur puternic de 5,8, care a zguduit Creta.

Grecia este în special predispusă la cutremure

Grecia se află într-o regiune foarte activă din punct de vedere seismic. Marea majoritate a cutremurelor nu provoacă însă daune sau victime.

În octombrie 2020, un cutremur care a lovit insula Samos din Marea Egee a Greciei de est și coasta turcească din apropiere a ucis două persoane în Samos și cel puțin 75 de persoane în Turcia.

Țara este situată într-o zonă de graniță geologică complexă în estul Mediteranei, între Placa Africană și Placa Eurasiatică.

Partea de nord a Greciei se află pe Placa Eurasiatică, în timp ce partea de sud se află pe Placa Mării Egee.

Placa Mării Egee se deplasează spre sud-vest în raport cu Placa Eurasiatică cu aproximativ 30 mm pe an, în timp ce Placa Africană se subduce spre nord, sub placa Mării Egee, cu o rată de aproximativ 40 mm pe an.

Limita nordică a plăcii este o limită divergentă relativ difuză, în timp ce limita convergentă sudică formează Arcul elen.