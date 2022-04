Două dansatoare de la Antena Stars au suferit un grav accident rutier. Coregraful tinerelor: „ Au foarte multe traumatisme”

Două dansatoare de la Antena Stars au ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost implicate într-un accident rutier. Cele două tinere au intrat în comă și s-au ales cu mai multe traumatisme. Accidentul s-a petrecut după ce s-au întors de la o emisiune.

Două dansatoare de la Antena Stars, în stare gravă la spital, după ce au suferit un accident rutier

Zizik, coregraful fetelor, a declarat că acestea au suferit și că starea lor e destul de gravă.

Andreea (20 de ani) este internată la Spitalul Floreasca, în comă indusă, iar Elena (19 ani) este la Terapie Intensivă la Spitalul Elias, starea ei fiind stabilă.

„În fiecare zi realizez că este o realitate, ci nu este un coșmar. Elena este la Terapie Intensivă la Spitalul Elias, a ieșit din coma indusă și este stabilă. Andreea este la Spitalul Floreasca și este încă în comă indusă. Ambele au foarte multe traumatisme.

Andreea are 20 de ani și Elena are 19 ani. De când am venit la emisiune am văzut că este extrem de aglomerat, la Băneasa la fel, bară la bară până spre Otopeni.

Eu le-am zis să mergem ieșim pe autostradă, ca să evităm traficul. Ele nu au vrut, nu știu ce s-a întâmplat, parcă am avut o presimțire tot timpul.”, a declarat coregraful fetelor la Antena Stars, potrivit .

Potrivit declarațiilor lui Zizik, Andreea este cea care se afla la volan , în timp ce colega ei ocupa locul din dreapta.

În plus, coregraful a recunoscut că a avut o presimțire și că i-a spus Elenei să meargă cu ea, dar aceasta a refuzat. Tinerei îi curgeau lacrimile și avea o durere în piept atunci când s-a urcat în autoturism.

„Andreea conducea, iar Elena stătea pe locul din dreapta. Inițial i-am spus Elenei să vină cu mine în mașină deoarece în momentul în care s-a urcat în mașină, Elenei îi curgeau lacrimile fără motiv și mi-a zis că nu are nimic, însă simte o mare durere în piept și îi vine să plângă fără motiv. Sunt în stare de șoc.”, a continuat coregrafa.