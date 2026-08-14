Două declarații-șoc ale lui Mihai Rotaru: când a jucat Craiova „ca Barcelona” și când a jucat „ca Mourinho”. Exclusiv

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Universitatea Craiova nu a impresionat deloc în acest start de sezon. În cupele europene, oltenii au fost eliminați în Champions League de către Levski Sofia, apoi au tremurat serios cu modesta KuPS Kuopio, în Europa League. În campionat, elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au deja două eșecuri în 4 etape. În ciuda acestui aspect, patronul Mihai Rotaru (54 de ani) surprinde și spune că „U” a avut momente de joc „ca Barcelona” și în stilul lui Mourinho.

Mihai Rotaru surprinde după evoluția modestă a oltenilor cu KuPS: când a jucat Craiova „ca Barcelona”

Fără să strălucească și cu un joc destul de neconvingător, Universitatea Craiova a trecut la limită de KuPS Kuopio, în turul 3 preliminar din Europa League, scor 2-1. După 1-1 în Finlanda, oltenii au ajuns în play-off-ul Europa League, acolo unde vor întâlni pe Ararat- Armenia. Meciurile din ultima fază înainte de grupe se vor juca pe 20 august (turul) și pe 27 august (returul).

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Extrem de fericit după ce echipa sa și-a asigurat cel puțin prezența în grupele Conference League în acest sezon, patronul spumoase, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Acesta și-a făcut „intrarea” în emisiune cu o replică de forță, prin care transmite un mesaj rivalilor: „Campionii României suntem noi, și-n Europa tot noi!”.

Când i s-a amintit faptul că echipa lui Coelho a fost palidă și, pe alocuri, extrem de modestă, în „dubla” cu finlandezii, Rotaru a replicat prin două declarații-șoc. Acesta a spus că, nu cu mult timp în urmă, mai exact în etapa a 4-a din SuperLiga, Craiova a fost ca Barcelona lui Messi, Xavi și Iniesta.

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„Universitatea Craiova este din nou în Europa și asta este extrem de important. Dar de ce (n.r. se spune că am jucat prost), că noi jucăm ca Barcelona. Și am jucat ca Barcelona în meciul cu FC Argeș și am luat bătaie (n.r. 0-1). Și n-am mai jucat apoi așa. Am jucat ca Real Madrid cu (Jose) Mourinho în meciul cu KuPS și am bătut”, spune Rotaru.

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Cum a arătat „Barcelona Craiova” cu FC Argeș

a fost „FC Barcelona” în meciul cu FC Argeș, din runda a 4-a de SuperLiga. Patronul „Științei” a amintit de faptul că oltenii au avut o posesie uriașă contra echipei lui Bogdan Andone, undeva la peste 80%. Tabela de marcaj a arătat însă 0-1 scor final.

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„Așa posesie, 82%, eu nu am mai văzut de pe vremea Barcelonei mari, echipa cu Xavi, cu Iniesta cu Messi”, a spus șeful campioanei, în legătură cu partida anterioară de campionat a juveților. „Noi nu avem rivali, avem parteneri de competiție”, a mai adăugat Rotaru. În meciul cu FC Argeș, Universitatea a avut aproape 30 de șuturi spre poarta lui Cătălin Căbuz.