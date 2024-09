După eșecul usturător din Hermannstadt – Poli Iași 6-2, . În aceeași zi, un alt antrenor din SuperLiga i-a urmat exemplul portughezului.

Două demisii într-o singură zi în SuperLiga! După Tony, un alt antrenor a renunțat la banca tehnică: “Mult succes în carieră”

Așadar, în urma înfrângerii cu Unirea Slobozia, scor 2-1. Cele două părți au ajuns la un acord comun, iar tehnicianul de 38 de ani și staff-ul său au părăsit echipa.

ADVERTISEMENT

La revenirea în primul eșalon, Gloria Buzău, antrenată de Andrei Prepeliță, a înregistrat două rezultate de egalitate, o victorie și 5 înfrângeri. Iar în Cupa României, formația din SuperLiga a fost eliminată rușinos de CS Afumați după loviturile de la 11 metri.

“Mulţumim, Andrei Prepeliţă! Gloria Buzău a ajuns la un acord cu antrenorul principal Andrei Prepeliţă cu privire la încetarea relaţiilor contractuale.

ADVERTISEMENT

Clubul nostru îi mulţumeşte acestuia pentru munca depusă la formaţia noastră, încununată cu promovarea în SuperLigă, la finalul sezonului trecut. Îi dorim lui Andrei Prepeliţă şi staff-ului său mult succes în carieră!”, este mesajul scris de club pe .

Tony și-a dat demisia de la Poli Iași

Antrenorul Tony nu a putut trece peste eșecul rușinos suferit de moldoveni la Sibiu. Așadar, portughezul a decis să își dea demisia. Deși conducerea i-a acordat în continuare credit, acesta nu s-a prezentat la antrenamentul de miercuri. În următoarele zile de echipă se vor ocupa secunzii Rui Miguel Fernandes Teixeira Machado și Joao Miguel Afonso Fernandes, anunță .

ADVERTISEMENT

“Deocamdată nu ne-am gândit la așa ceva (n.r. – despărțirea de Tony). Tot timpul am susținut staff-ul tehnic. Asta nu înseamnă că nu vom ține lucrurile sub control și vom analiza de la meci la meci, de acum încolo.

Îi dăm credit pentru că are nevoie și el de susținere, pentru că am văzut ce a pregătit Tony. La meciul cu Buzău când s-a ratat penalty nu cred că este vina lui, sau la meciul cu Rapid. E drept, am primit cele mai multe goluri, dar am avut și ocazii foarte multe de a marca la fiecare joc, chiar și la cel cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Am întâlnit o echipă care știm ce joacă, care venea după două jocuri foarte bune, chiar dacă au pierdut cu Farul. Am transmis să tratăm jocul foarte serios, lucru care nu s-a întâmplat”, a declarat Șfaițer, pentru .