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Antoine Baroan (26 de ani) și Talisson (24 de ani) au intrat în programul de pregătire al echipei, după luni multe în afara gazonului. Cei 2 au reluat antrenamentele împreună cu grupul și vor fi integrați treptat. Cel mai optimist scenariu prevede că ambii vor prinde măcar câteva minute pe gazon până la finalul anului, în timp ce estimările realiste sunt că Pancu va putea conta pe ei abia după perioada de cantonament din ianuarie. Din informațiile FANATIK, niciunul nu face parte din planurile pe termen lung ale Rapidului. Ambii sunt, însă, greu de dat, pentru că vin după pauze îndelungate, au realizări puține la Rapid și câștigă mult.

Antoine Baroan a revenit după o accidentare groaznică, suferită în luna februarie

Transferat de la Winterthur, din Elveția, în schimbul a 400.000 de euro, Baroan are deja un an și jumătate alături de Rapid. A punctat de două ori și a dat o pasă decisivă în 15 apariții, înainte să se certe cu Gâlcă și cu stafful acestuia și să fie îndepărtat din planurile primei echipe. Baroan a fost cedat la începutul lui 2026 în Portugalia, la AVS, unde a fost lovit de un ghinion teribil. Atacantul s-a ales cu o fractură de tibie și peroneu chiar în primul său joc pentru echipă. N-a mai evoluat deloc la AVS. Baroan nu are nicio partidă oficială jucată din februarie, iar la Rapid n-a mai fost folosit de fix un an. Salariul său, 300.000 de euro pe sezon, este unul dintre cele mai mari de la Rapid.

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Rapidiștii vor să găsească o modalitate prin care să se despartă de el, dar lui Baroan nu i-a mai rămas aproape nimic din cota cu care a venit în Giulești. Nici el nu vrea să renunțe la contractul bun pe care i-l plătește Șucu, așa că, cel mai probabil, Pancu va căuta să-l reintegreze pentru a încerca să se folosească de el.

Într-o situație similară este Talisson. Adus la cererea lui Gâlcă, brazilianul a prins 12 meciuri la Rapid, în care nu a marcat și nu a dat niciun assist. Șucu nu a achitat sumă de transfer pentru el, dar îi achită un salariu de 15.000 de euro pe lună. Talisson și-a rupt meniscul în luna mai, iar de atunci trage pentru a reveni.

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„Gaură” de 1,1 milioane de euro în buget cu jucătorii pe care Pancu nu-i folosește

FANATIK a lui Dan Șucu la Rapid. Contractele a 6 fotbaliști pe care Pancu nu contează scot din bugetul clubului o sumă uriașă. Pe lângă Baroan și Talisson, se vor căuta opțiuni în ianuarie și pentru Gojkoic, Ciobotariu, Jambor și Sălceanu. , desi pornise bine și se aștepta să aibă oportunități mai ales după vânzarea lui Andrei Borza la Corum.

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