Mircea Lucescu a făcut 6 schimbări pentru România – San Marino. Cum arată primul ”11” al tricolorilor. Exclusiv

Mircea Lucescu a schimbat din temelii echipa de start a României pentru meciul cu San Marino, ultimul pentru tricolori din preliminariile Campionatului Mondial 2026. „Il Luce” a efectuat 6 modificări și a titularizat mai multe nume surpriză.

Târnovanu și Eissat, titulari în România – San Marino

l-a făcut pe Mircea Lucescu să facă modificări în echipa de start. selecționerul României a decis să-i titularizeze pe Ștefan Târnovanu și pe Lisav Naif Eissat. Cel din urmă va face cuplu în centrul apărării cu Virgil Ghiță.

Decizia selecționerului de a-l scoate din primul ”11” pe Ionuț Radu este surprinzătoare, deoarece portarul nu a greșit la niciunul dintre golurile primite în partida cu Bosnia. Pe de altă parte, Târnovanu este cerut titular de mai multă vreme de oameni de fotbal, după evoluțiile bune la FCSB.

În schimb, scoaterea din echipa de start a lui Bogdan Racovițan nu este o surpriză, fundașul lui Rakow având o evoluție modestă la Zenica. Totuși, Lucescu a decis să înceapă jocul cu San Marino cu Lisav Eissat, care abia a debutat la națională luna trecută, și nu cu Adrian Rus.

Schimbări masive în echipa de start a României. Cum arată primul „11”

Dezamăgit de evoluția echipei României în repriza a doua a partidei cu Bosnia, dar profitând și de faptul că întâlnirea cu San Marino este una fără miză, Mircea Lucescu a decis să facă n u mai puțin de 6 schimbări în primul ”11”.

Echipa de start aleasă pentru jocul de pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești este următoarea: Târnovanu – Rațiu, Ghiță, Eissat, Bancu – Dragomir, Screciu, Fl. Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram.

Pe lângă Ionuț Radu și Racovițan, din formația noastră au mai dispărut Chipciu, accidentații Marius Marin și Valentin Mihăilă, plus căpitanul Ianis Hagi. În locul lor au intrat Bancu, Screciu, Baiaram și Florin Tănase.

România va juca la barajul pentru Cupa Mondială. Care sunt posibilii adversari

Partida România – San Marino, din ultima etapă a preliminarilor Cupei Mondiale din 2026, este programată marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45. Este un meci de vacanță pentru ”tricolori”, care au ratat calificarea directă la turneul final.

Ultima șansă pentru a fi prezenți la marele eveniment de vara viitoare o reprezintă barajul din primăvară. Venind pe culoarul din Liga Națiunilor, România va fi în urna a patra valorică la tragerea la sorți de joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

Formația noastră va juca în deplasare întâlnirea din semifinale, iar printre posibilii adversari se află Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Ultimele două formații așteaptă rezultatele din ultima zi a preliminariilor pentru a fi sigure că vor face parte din prima urnă valorică.