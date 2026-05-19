Două echipe pe același stadion! Unde va evolua Corvinul Hunedoara în SuperLiga, după ce a primit interzis la Sibiu: „Am semnat pe un an!”

Corvinul Hunedoara a avut mari bătăi de cap în alegerea stadionului pe care va disputa meciurile de pe teren propriu în sezonul viitor al SuperLigii în condițiile în care lucrările de modernizare ale arenei din Petroșani au întârziat. Refuzați de Sibiu, hunedorenii au anunțat că vor disputa meciurile de „acasă” din sezonul următor la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, unde va evolua și UTA.

Corvinul Hunedoara va juca în SuperLiga pe stadionul lui UTA Arad

După o pauză de 34 de ani, . Echipa antrenată de Florin Maxim a început pregătirile pentru următoarea stagiune, iar a fost alegerea stadionului pe care „Corbii” să joace pe teren propriu. După lungi negocieri, Corvinul a anunțat printr-un comunicat oficial că va juca pe stadionul lui UTA Arad.

„COMUNICAT OFICIAL. Clubul nostru anunță că meciurile considerate pe teren propriu din sezonul viitor al Superligii se vor disputa pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Decizia a fost luată în contextul în care lucrările necesare pentru omologarea și modernizarea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani nu au putut fi demarate la timp, astfel încât arena să fie pregătită pentru startul noului sezon competițional.

În momentul în care lucrările de modernizare ale stadionului din Petroșani vor fi gata, Corvinul Hunedoara va pleca de pe arena „Bătrânei Doamne”. Primarul municipiului Hunedoara Dan Bobouțanu a oferit o primă reacție.

„Ținând cont de faptul că bugetele administrațiilor locale și județene au fost votate foarte târziu, din motivele pe care le știe deja toată lumea, nici investiția de la stadionul “Petre Libardi” din Petroșani – pe care o suportă Consiliul Județean – nu a putut fi demarată la timp. În aceste condiții, Primăria municipiului Hunedoara, ca membru fondator al clubului, a luat legătura cu mai multe administrații locale pentru închirierea unei arene care să ne găzduiască până ce lucrările de la Petroșani vor fi finalizate.

Am găsit înțelegere la administrația locală din Arad, și pe această cale chiar vreau să îi mulțumesc primarului Călin Bibarț pentru promptitudine, astfel că ne vom disputa jocurile considerate pe teren propriu pe frumoasa arenă “Francisc Neuman”! Am semnat un contract valabil pe un an, dar, desigur, dacă lucrările de modernizare ale stadionului din Petroșani vor fi gata mai repede, ne vom muta acolo.

Cred cu tărie că este cea mai bună soluție în acest moment, având în vedere și relația specială pe care o au galeriile celor două cluburi – care sunt și înfrățite – și sper că această mutare să fie benefică, la primul sezon la startul căruia se află echipa noastră, după mai bine de trei decenii”, a declarat Dan Bobouțanu.

Apel către fanii Corvinului Hunedoara

Președintele clubului Corvinul Hunedoara, Sorin Cimpoca, a făcut apel către fanii nou-promovatei pe care i-a îndemnat să își susțină echipa chiar și în condițiile în care „corviniștii” își dispută meciurile considerate acasă la 200 kilometri distanță de Hunedoara. „Știm că pentru suporteri nu va fi ușor să fie departe de casă, însă avem convingerea că spiritul Corvinului va merge oriunde joacă această echipă.

Intrăm într-un sezon istoric, iar unitatea dintre echipă, club și suporteri va conta mai mult ca oricând. Ne dorim ca fiecare meci de la Arad să fie o demonstrație de pasiune și apartenență pentru culorile alb-albastre”, a spus Sorin Cimpoca.