Două echipe s-au calificat deja în optimile Ligii Campionilor. Ce trebuie să facă formațiile românilor pentru a merge mai departe în competiție

Penultima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor a fost încheiată, cu rezultate mai mult sau mai puțin surprinzătoare. Ultimele meciuri se vor juca săptămâna viitoare, toate în aceeași zi (miercuri), de la aceeași oră (22.00).

Arsenal și Bayern Munchen sunt deja în optimi

Momentan, doar două echipe au deja garantat locul în optimile de finală, indiferent ce se va întâmpla la ultimele meciuri. Este vorba despre Arsenal Londra, și Bayern München, care a trecut de belgienii de la Union SG.

Cele două forte ale fotbalului european se vor lupta pentru primul loc. Favorită să-l obțină este Arsenal, care are trei puncte avans și un meci ușor, acasă, cu Kairat Almaty, cenușăreasa competiției, cu doar un punct în șapte meciuri.

Dennis Man trebuie să nu piardă cu Bayern Munchen

Bayernul lui Harry Kane merge la PSV Eindhoven. Echipa lui Dennis Man nu are șanse să prindă primele opt locuri, care duc direct în optimi, dar se bate pentru play-off.

Există un total de 13 echipe care au deja prezența garantată în playoff, câteva dintre ele având încă opțiuni de a ajunge în Top 8 și, prin urmare, de a se califica direct în optimile de finală. Printre ele se află și Tottenham, . În ultima etapă, Tottenham joacă în deplasare la Eintracht, echipă deja eliminată.

Cu șanse de a prinde primele opt mai sunt sunt Real Madrid, Liverpool, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisabona, Manchester City, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus și Interul lui Chivu.

Chivu, meci de „care pe care” la Dortmund

Formația antrenată de fostul international român joacă ultimul meci la Dortmund, echipă care are un punct mai puțin, și trage și ea la play-off. Cu o victorie și cu un joc al rezultatelor favorabil, Inter poate intra între primele opt echipe, ceea ce automat i-ar asigura un program mai ușor, pentru că ar merge direct în optimi.

17 echipe au încă șanse la un loc pentru play-off. Acestea sunt Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Marseille, Leverkusen, Monaco, PSV Eindhoven, Athletic, Olympiacos, Napoli, Copenhaga, Brugge, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Union SG și Ajax.

Patru echipe sunt deja eliminate

Pafos, unde Vlad Dragomir este căpitan de echipă, joacă acasă cu Slavia Praga, una dintre cele patru echipe eliminate incluisv matematic din competiție. Alături de ea au încheiat conturile cu această ediție a Ligii Campionilor și Eintracht, Villarreal și Kairat Almaty.

După stabilirea ierarhiei finale, primele opt echipe merg în optimi, iar următoarele 16 vor juca un play-off.

Meciurile din ultima etapă a Ligii Campionilor

Miercuri, 28 ianuarie

PSG – Newcastle

Barcelona – Copenhaga

Arsenal – Kairat Almaty

Leverkusen – Villareal

Dortmund – Inter

Atletico Madrid – Bodo Glimt

Benfica – Real Madrid

Eintracht – Tottenham

Bruges – Marseille

PSV Eindhoven – Bayern Munchen

Ajax – Olympiakos

Napoli – Chelsea

Monaco – Juventus

Union SG – Atalanta

Atletic Bilbao – Sporting

Pafos – Slavia Praga

Liverpool – Qarabag

Manchester City – Galatasaray