Două echipe s-au calificat deja în optimile Ligii Campionilor. Ce trebuie să facă formațiile românilor pentru a merge mai departe în competiție

Penultima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor a fost încheiată, cu rezultate mai mult sau mai puțin surprinzătoare. Ultimele meciuri se vor juca săptămâna viitoare, toate în aceeași zi (miercuri), de la aceeași oră (22.00).
Momentan, doar două echipe au deja garantat locul în optimile de finală, indiferent ce se va întâmpla la ultimele meciuri. Este vorba despre Arsenal Londra, care a învins Interul lui Cristi Chivu, și Bayern München, care a trecut de belgienii de la Union SG.
Cele două forte ale fotbalului european se vor lupta pentru primul loc. Favorită să-l obțină este Arsenal, care are trei puncte avans și un meci ușor, acasă, cu Kairat Almaty, cenușăreasa competiției, cu doar un punct în șapte meciuri.
Bayernul lui Harry Kane merge la PSV Eindhoven. Echipa lui Dennis Man nu are șanse să prindă primele opt locuri, care duc direct în optimi, dar se bate pentru play-off.
Există un total de 13 echipe care au deja prezența garantată în playoff, câteva dintre ele având încă opțiuni de a ajunge în Top 8 și, prin urmare, de a se califica direct în optimile de finală. Printre ele se află și Tottenham, echipa proaspătului însurățel Radu Drăgușin, care nu se știe dacă va mai rămâne la Londra. În ultima etapă, Tottenham joacă în deplasare la Eintracht, echipă deja eliminată.
Cu șanse de a prinde primele opt mai sunt sunt Real Madrid, Liverpool, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisabona, Manchester City, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus și Interul lui Chivu.
Formația antrenată de fostul international român joacă ultimul meci la Dortmund, echipă care are un punct mai puțin, și trage și ea la play-off. Cu o victorie și cu un joc al rezultatelor favorabil, Inter poate intra între primele opt echipe, ceea ce automat i-ar asigura un program mai ușor, pentru că ar merge direct în optimi.
17 echipe au încă șanse la un loc pentru play-off. Acestea sunt Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Marseille, Leverkusen, Monaco, PSV Eindhoven, Athletic, Olympiacos, Napoli, Copenhaga, Brugge, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Union SG și Ajax.
Pafos, unde Vlad Dragomir este căpitan de echipă, joacă acasă cu Slavia Praga, una dintre cele patru echipe eliminate incluisv matematic din competiție. Alături de ea au încheiat conturile cu această ediție a Ligii Campionilor și Eintracht, Villarreal și Kairat Almaty.
După stabilirea ierarhiei finale, primele opt echipe merg în optimi, iar următoarele 16 vor juca un play-off.
Miercuri, 28 ianuarie
PSG – Newcastle
Barcelona – Copenhaga
Arsenal – Kairat Almaty
Leverkusen – Villareal
Dortmund – Inter
Atletico Madrid – Bodo Glimt
Benfica – Real Madrid
Eintracht – Tottenham
Bruges – Marseille
PSV Eindhoven – Bayern Munchen
Ajax – Olympiakos
Napoli – Chelsea
Monaco – Juventus
Union SG – Atalanta
Atletic Bilbao – Sporting
Pafos – Slavia Praga
Liverpool – Qarabag
Manchester City – Galatasaray