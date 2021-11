Două eleve de la un liceu din Bistrița Năsăud au ajuns la spital după ce au fost bătute de o colegă

Totul a avut loc, mai exact, luni dimineață, la Liceul ”Constantin Roman Vivu” din Teaca. Două surori de 18 și 17 ani s-au luat la bătaie cu colega lor de clasă, în vârstă de 18 ani. În urma altercației, surorile au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la UPU Bistrița.

Conflictul a pornit inițial pe rețelele de socializare pe tema unor bani furați de către eleva care nu a fost dusă la spital. Cadrele didactice sunt uimite de întâmplare, deoarece elevele sunt bune la învățătură și nu s-au mai confruntat până acum cu

Directorul liceului: ”Cine e de vină va plăti, bineînțeles”

Cu toate că sunt eleve eminente, conducerea liceului promite luarea unor măsuri asupra lor.

”Sunt multe ipoteze, dar s-ar părea că e vorba de ceva neînțelegeri și jigniri din timpul weekendului, pe o rețea de socializare. Și azi dimineață, la școală, s-au luat la bătaie.

Nu am avut alte incidente cu ele. Și suntem cu atât mai șocați cu cât sunt eleve bune la învățătură. Dar vor fi luate măsur drastice, pentru că e vorba de violență, ori așa ceva nu se acceptă.

S-a-ntocmit o comisie care investighează, concluziile se vor discuta cu comitetul clasei, consiliul profesoral și se va decide exact ce măsuri vor fi luate. Cine e de vină va plăti, bineînțeles”, a declarat, pentru directorul Gavrilă Niculai.

Potrivit cadrelor medicale, una dintre surori, cea de 17 ani are traumatism cranian, este ușor confuză, dar și conștientă în același timp. Cealaltă, de 18 ani, are un deget de la mâna stângă afectat și are leziuni și în zona feței, deoarece a primit un pum în această zonă.

”Tinerei de 18 ani i-a fost făcută o radiografie la mână și a fost externată. Tânăra de 17 ani a fost supusă unui CT, fiind așteptate rezultatele”, a spus pentru sursa menționată anterior, purtătorul de cuvânt al SJUB, Florin Lazăr.

Poliția a întocmit dosar penal

. Și oamenii legii au demarat o anchetă, fiind întocmit și un dosar penal în această situație.

”În această dimineață, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au fost sesizati despre producerea unui eveniment în incinta unei școli din Teaca.

Conform primelor verificări efectuate, o tânără de 18 ani, din localitate, elevă a școlii, în urma unui conflict verbal, le-ar fi agresat fizic pe două tinere de 18 și 17 ani din Milaș, eleve ale aceleiași școli.

Polițiștii au demarat verificări cu privire la aspectele sesizate, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe” a declarat și purtătorul de cuvânt al IPJ BN, Crina Sîrb.