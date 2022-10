Două eleve, la spital după ce un televizor le-a căzut în cap. Fetele se aflau la ora de sport

Două eleve ale Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani au ajuns la Spitalul de Urgență după ce un televizor le-a căzut în cap.

Un televizor a căzut în capul unor eleve din Petroșani

că acel televizor s-a desprins din perete, probabil pentru că era amplasat acolo de mulți ani. Cele două fete sunt acum în afara oricărui pericol.

Se pare că televizorul, care era amplasat pe o poliță prinsă cu dibluri în perete le-a căzut fetelor în cap în timpul orei de educație fizică și sport.

”Între orele 9 și 10, la sala de sport, două eleve de la clasa a X-a stăteau pe băncuță la ora de sport și un televizor, care era fixat pe perete de foarte mulți ani, a picat efectiv pe capul acestora. Am sunat la 112, am mers cu doamna dirigintă împreună la SUP. Sunt în afara oricărui pericol”, a anunțat Alexandru Lăutaru, directorul Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani, conform

”Elevii susțineau o normă de control. Pe o băncuță, sub televizor, era o elevă care nu avea echipament, și încă o colegă a acesteia. La un moment dat, profesorul a auzit un zgomot și a văzut cum cade televizorul și mobila pe care era așezat. A apucat să împingă puțin cele două obiecte aflate în cădere”, povestesc martorii, conform sursei citate.

. Tremurau. O elevă a zis că o doare capul foarte tare. Când au pus mâna la cap, curgea sânge, s-a speriat și mai tare”, a declarat profesorul de sport, Cristian Tomele.

Directorul instituției de învățământ susține că acel televizor fusese verificat de un specialist înainte de începerea anului școlar, tocmai pentru a se asigura că nu poate să cadă în capul nimănui. Aparent, verificarea a fost degeaba.

”N-avem decât să reluăm iarăși, de la capăt, să tragem de toate obiectele agățate pe perete astfel încât să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică a elevilor”, a transmis Alexandru Lăutaru.

Jurnaliștii de la fața locului menționează că sala de sport a Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani nu e tocmai o sală de sport. În realitate, aceasta e doar o sală de clasă care are caracter multifuncțional și e folosită și la alte activități precum la repetiții pentru Balul Bobocilor.