„Baciu nu asculta indicațiile primite!”. Două etape a rezistat antrenorul lui FCSB la o echipă de tradiție! „Gigi Becali de Moldova” l-a demis după o victorie

Marius Baciu a plecat de la Poli Iași după doar două etape în urmă cu 15 ani. În Copou, pe post de Gigi Becali a fost Leo Grozavu, care nu se putea abține din a oferi indicații tehnico-tactice
Alex Bodnariu
21.05.2026 | 15:36
Deși antrenorul Marius Baciu a semnat un contract pe un an cu FCSB, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK, multe voci din fotbalul românesc afirmă că tehnicianul ar putea fi înlocuit dacă ratează calificarea în Conference League. Acest lucru va apărea dacă trupa lui Gigi Becali nu trece de FC Botoșani duminică și de Dinamo București vinerea viitoare, în barajele care vor decide cine va primi ultima viză de Europa din acest sezon.

Leo Grozavu, pe post de Gigi Becali la Poli Iași!

În cariera de antrenor, Baciu a mai avut un moment în care a fost schimbat de la cârma unei echipe de tradiție după doar două etape, ruperea acordului fiind făcută chiar după o victorie!

Marius Baciu a fost numit antrenor principal la Politehnica Iași pe 15 iunie 2011. Decizia a fost luată de Leo Grozavu, care în acea vară fusese uns manager al grupării din Copou. Deși Grozavu l-a adus pe Baciu, pe care l-a preferat înaintea unor antrenori precum Ionuț Popa, Viorel Moldovan ori Ilie Stan, conducătorul a intrat rapid în conflict cu fostul căpitan al Stelei.

Motivul a fost faptul că: „Baciu nu asculta sfaturile tehnico-tactice pe care i le dădea Grozavu”, au declarat apropiații conducerii ieșene de la acea vreme pentru FANATIK. Mai mult, antrenorul i-a cerut ferm managerului să nu mai dea indicații jucătorilor în timpul ședințelor de pregătire și meciurilor.

Iese Baciu, intră Popa

Conflictul, iscat inițial în cantonamentul de vară, derulat în Austria, a continuat și în Copou, Poli intrând într-un campionat în care a avut ca obiectiv promovarea într-o atmosferă tensionată. Deși condițiile erau excelente la Iași, unde jucau fotbaliști precum Onofraș, Ciucur, Răzvan Tincu, Ghindaru, Nalați, Gado, Claudiu Tudor ori Hergheligiu, Poli a pierdut acasă în prima etapă, 1-3 cu Dinamo II. Mai mult, peste trei zile, ieșenii au cedat și la Bacău, în Cupa României, în fața unei trupe din Liga a 3-a, SC, scorul fiind 0-2. Eșecurile au făcut ca primarul Iașului de la acea vreme, Gheorghe Nichita, care a condus orașul în perioada 2003-2015, să decidă, din culise, schimbarea antrenorului, Ionuț Popa fiind rechemat în Copou. În trei rânduri a pregătit formația din Moldova regretatul tehnician.

Marius Baciu, demis de la Poli Iași după o victorie în deplasare

Cum Popa nu putea să ajungă la echipă decât la finalul săptămânii de după meciul de la Bacău, vestea nu a fost anunțată, iar Baciu a rămas să conducă Politehnica și în etapa a II-a, la duelul de la Tulcea, cu Delta. Deși Poli a câștigat atunci cu 2-1 în fața tulcenilor, care vizau promovarea, șefii Iașului nu s-au răzgândit, iar actualul tehnician al FCSB a fost înlocuit cu „Popică”.

Apoi, în iarna lui 2011, și cel care l-a adus pe Baciu la Poli, Grozavu, care a mai avut doar un rol simbolic după schimbarea antrenorului, a fost mazilit, Florin Prunea devenind președinte în Copou. Cu Prunea și Popa la butoane, Iașul a atins obiectivul sezonului, promovând în vara lui 2012.

  • SC Bacău este echipa unde Marius Baciu a debutat ca principal
  • 7 luni este durata medie a mandatelor lui Baciu ca antrenor
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
