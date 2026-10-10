Sport

Două faze controversate în FCSB – Oțelul! Cristi Balaj explică de ce Vali Crețu nu a primit cartonașul roșu după ce l-a lovit cu genunchiul pe Paul Iacob. Exclusiv

Alex Bodnariu
10.10.2026 | 22:58
Doua faze controversate in FCSB Otelul Cristi Balaj explica de ce Vali Cretu nu a primit cartonasul rosu dupa ce la lovit cu genunchiul pe Paul Iacob Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
A fost iertat Vali Crețu de cartonașul roșu? Cristi Balaj a explicat decizia arbitrului din FCSB - Oțelul
Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK cele două faze controversate din FCSB - Oțelul. Verdictul pentru faza cu Vali Crețu. A fost corect eliminat Sylla!?
ADVERTISEMENT

Vali Crețu, fundașul dreapta titularizat de Laurențiu Reghecampf la FCSB în duelul cu Oțelul Galați, a văzut cartonașul galben în finalul primei reprize, după ce l-a lovit intenționat pe adversarul său, Paul Iacob. Faza a fost verificată la VAR timp de aproximativ două minute, iar arbitrii au concluzionat că nu se impune eliminarea jucătorului formației din Capitală. Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, a analizat incidentul în exclusivitate pentru FANATIK.

A fost iertat Vali Crețu de cartonașul roșu? Cristi Balaj a explicat decizia arbitrului din FCSB – Oțelul

Totul s-a întâmplat în finalul primei reprize. După o fază fixă a celor de la Oțelul, Paul Iacob s-a prăbușit în careu, în urma unui contact regulamentar cu Vali Crețu. Fundașul moldovenilor a rămas întins pe gazon, iar Crețu l-a lovit cu genunchiul în spate, însă fără intensitate. Imediat, Iacob s-a ridicat și i-a reproșat centralului gestul fundașului de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Centralul George Roman a scos cartonașul galben din buzunar și i l-a arătat imediat lui Crețu. Totuși, faza a fost verificată la VAR. După aproximativ două minute de analiză, arbitrul a făcut semn că jocul poate continua, întrucât nu se impunea eliminarea lui Vali Crețu pentru gestul nesportiv.

Ce spune Cristi Balaj despre eliminarea lui Sylla și gestul nesportiv al lui Crețu

Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, este de părere că decizia lui George Roman a fost una corectă. În opinia sa, nu se impunea eliminarea directă pentru un asemenea gest, lipsit de intensitate. Sancțiunea potrivită era avertismentul cu cartonașul galben pentru fotbalistul celor de la FCSB. „Nu există violență sau intensitate. Este mai mult un gest nesportiv. Avertismentul este mai mult decât suficient”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK, despre faza verificată la VAR în meciul dintre FCSB și Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui...
Digi24.ro
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri

La doar câteva minute după reluarea partidei, moldovenii au rămas în inferioritate numerică. Sylla a intrat cu talpa sus la Korenica. Deși avea deja un cartonaș galben, ivorianul a fost eliminat direct de centralul George Roman, după verificările VAR. Și de această dată, arbitrul a procedat corect, după cum a explicat Cristi Balaj: „Atac cu talpa ridicată pe piciorul adversarului. Indubitabil, eliminarea a fost corectă. Atacul a fost la limita dintre cartonașul galben și cel roșu. Decizia de a acorda cartonașul roșu este mai aproape de adevăr, deoarece atacul a fost executat cu viteză, cu piciorul ridicat și cu talpa direct pe piciorul adversarului”.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare”...
Digisport.ro
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Serie A, etapa 6, LIVE. Napoli – Frosinone 2-0: Daniel Bîrligea nu este...
Fanatik
Serie A, etapa 6, LIVE. Napoli – Frosinone 2-0: Daniel Bîrligea nu este în lot!
Cristi Chivu a recunoscut că a avut mari emoții înainte de Inter –...
Fanatik
Cristi Chivu a recunoscut că a avut mari emoții înainte de Inter – Parma! Ce jucător a lăudat în mod special și ce a scris presa din Italia despre român
Liderii galeriei s-au dus la Gigi Becali să-i dea afară imediat de la...
Fanatik
Liderii galeriei s-au dus la Gigi Becali să-i dea afară imediat de la FCSB, dar Reghecampf a luat o decizie total surprinzătoare. Ce s-a întâmplat cu „inamicii” lui Mustață
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Uluitor! Protocolul de la Sepsi - Dinamo. Ce a găsit Andrei Nicolescu pe...
iamsport.ro
Uluitor! Protocolul de la Sepsi - Dinamo. Ce a găsit Andrei Nicolescu pe masă. A ieșit cu scandal. Prunea: 'Am primit niște poze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!