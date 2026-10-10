Două faze controversate în FCSB – Oțelul! Cristi Balaj explică de ce Vali Crețu nu a primit cartonașul roșu după ce l-a lovit cu genunchiul pe Paul Iacob. Exclusiv

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Vali Crețu, fundașul dreapta titularizat de Laurențiu Reghecampf la FCSB în duelul cu Oțelul Galați, a văzut cartonașul galben în finalul primei reprize, după ce l-a lovit intenționat pe adversarul său, Paul Iacob. Faza a fost verificată la VAR timp de aproximativ două minute, iar arbitrii au concluzionat că nu se impune eliminarea jucătorului formației din Capitală. Cristi Balaj, fostul mare arbitru român, a analizat incidentul în exclusivitate pentru FANATIK.

A fost iertat Vali Crețu de cartonașul roșu? Cristi Balaj a explicat decizia arbitrului din FCSB – Oțelul

Totul s-a întâmplat în După o fază fixă a celor de la Oțelul, Paul Iacob s-a prăbușit în careu, în urma unui contact regulamentar cu Vali Crețu. Fundașul moldovenilor a rămas întins pe gazon, iar Crețu l-a lovit cu genunchiul în spate, însă fără intensitate. Imediat, Iacob s-a ridicat și i-a reproșat centralului gestul fundașului de la FCSB.

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Centralul George Roman a scos cartonașul galben din buzunar și i l-a arătat imediat lui Crețu. Totuși, faza a fost verificată la VAR. După aproximativ două minute de analiză, arbitrul a făcut semn că jocul poate continua, întrucât nu se impunea eliminarea lui Vali Crețu pentru gestul nesportiv.

Ce spune Cristi Balaj despre eliminarea lui Sylla și gestul nesportiv al lui Crețu

, este de părere că decizia lui George Roman a fost una corectă. În opinia sa, nu se impunea eliminarea directă pentru un asemenea gest, lipsit de intensitate. Sancțiunea potrivită era avertismentul cu cartonașul galben pentru fotbalistul celor de la FCSB. „Nu există violență sau intensitate. Este mai mult un gest nesportiv. Avertismentul este mai mult decât suficient”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK, despre faza verificată la VAR în meciul dintre FCSB și Oțelul Galați.

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La doar câteva minute după reluarea partidei, moldovenii au rămas în inferioritate numerică. Sylla a intrat cu talpa sus la Korenica. Deși avea deja un cartonaș galben, ivorianul a fost eliminat direct de centralul George Roman, după verificările VAR. Și de această dată, arbitrul a procedat corect, după cum a explicat Cristi Balaj: „Atac cu talpa ridicată pe piciorul adversarului. Indubitabil, eliminarea a fost corectă. Atacul a fost la limita dintre cartonașul galben și cel roșu. Decizia de a acorda cartonașul roșu este mai aproape de adevăr, deoarece atacul a fost executat cu viteză, cu piciorul ridicat și cu talpa direct pe piciorul adversarului”.