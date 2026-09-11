Două faze la limită în Csikszereda – Dinamo! VAR-ul, testat serios în duelul de la Miercurea Ciuc

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Csikszereda, „lanterna roșie” din SuperLiga, a reușit să deschidă scorul în minutul 5 al meciului de la Miercurea Ciuc împotriva liderului Dinamo. Marton Eppel a punctat cu o lovitură de cap după o centrare a lui Lorand Paszka din lovitură liberă, însă atacantul maghiar se afla la limita offside-ului, iar cei din camera VAR au avut nevoie de aproximativ 3 minute pentru a valida reușita. O situație similară a existat și la golul de 2-1 al lui Dinamo, înscris de Dean Zandbergen.

Csikszereda a beneficiat de o lovitură liberă în startul meciului cu Dinamo, iar Lorand Paszka a centrat excelent în careu, de unde Marton Eppel a reușit să trimită balonul în poartă cu capul. Acesta se afla însă într-o poziție suspectă de offside, decizia fiind una la limită. După o verificare de aproximativ 3 minute în camera VAR, golul a fost validat.

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În minutul 24, cei din camera VAR au avut de luat o nouă decizie după ce Karamoko a trimis balonul în poartă, însă de această dată totul a durat doar câteva secunde, deoarece francezul se afla clar în poziție de offside. Avantajul gazdelor a rezistat doar până în minutul 26 al , când Danny Armstrong a egalat pentru Dinamo la capătul unei acțiuni personale.

Cei din camera VAR au avut din nou de lucru în minutul 37, când olandezul Dean Zandbergen a marcat golul de 2-1 al lui Dinamo, după ce a fost lansat de portarul Alaa Bellaarouch. Olandezul se afla la rândul său într-o poziție la limită, însă și reușita sa a fost validată, tot după o verificare de aproximativ 3 minute.

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Dinamo, fără Alex Musi la meciul cu Csikszereda

Nuno Campos nu s-a putut baza la meciul cu Csikszereda pe doi jucători importanți. Cătălin Cîrjan nu a putut să evolueze din cauza cartonașului roșu primit în derby-ul cu FCSB, însă tehnicianul nu a putut să conteze nici pe . FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fotbalistul „câinilor” se confruntă cu o problemă la genunchi. Acesta ar urma să lipsească de pe gazon timp de cel puțin o lună.