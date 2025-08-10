Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol

La începutul lunii august, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a atribuit un mega contract public cu o valoare de peste 10 milioane de lei. Obiectul contractului l-a constituit asigurarea serviciilor de tratație la saloanele de protocol de pe Aeroportul Otopeni. Câștigătoare a fost aceeași firmă care a câștigat toate contractele pentru zona de VIP.

Cât costă serviciile de protocol de pe Aeroportul Otopeni

Potrivit unui anunț publicat pe platforma SEAP și atribuit în data de 4 august, Compania Națională Aeroporturi București, companie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, a plătit 10,54 milioane de euro pentru asigurarea

Contractul a fost atribuit pe o perioadă de 18 luni, ceea ce înseamnă că din suma totală de 53,54 milioane lei, prețul lunar pentru aceste servicii este de 2,97 milioane lei.

Banii sunt plătiți de către compania de stat, pe care apoi CNAB speră să și-i recupereze de pe urma pasagerilor de la cele două saloane de tip Business Lounge, 2 saloane de tip VIP și Salonul Oficial. Aceste saloane au un trafic între 35.000 și 55.000 de pasageri pe lună.

Printre cei care beneficiază de aceste servicii sunt și oficialii statului român. Pe platforma licitațiilor publice există nenumărate contracte încheiate între CNAB și și instituții de stat (Senat, STS, ANCOM, etc.) pentru achiziționarea acestor servicii.

Cu cât au crescut costurile pentru pasagerii de la clasa Business

Ultima oară când CNAB a achiziționat pachetul de servicii de catering pentru saloanele VIP a fost la finalul anului 2023. Suma estimată atunci În final, contractul a fost adjudecat pentru suma de 8,4 milioane euro.

Având în vedere că acest contract a fost încheiat pentru o perioadă de 24 de luni, rezultă că prețul pe lună a fost de 1,7 milioane lei. Asta înseamnă că, doar față de acum doi ani, costurile au crescut cu peste un milion de lei pe lună.

Care este meniul de la saloanele VIP

În 2023, când anunța intenția de achiziționa serviciile de catering, CNAB menționa că meniul VIP de pe Aeroportul Otopeni include peste 50 de produse și alte băuturi fine.

„Tratația pe care CNAB urmează să o ofere clienților săi business și VIP la saloanele de protocol este mult îmbunătățită față de orice tratație anterioară, urmând să fie similară celor din marile aeroporturi al lumii.

Astfel, clienții vor avea acces la circa 50 de produse diferite, dintre care enumerăm doar băuturi (bere, vin, whisky, coniac, vermut), cafea și ceaiuri, sucuri naturale și carbogazoase, compoturi, patiserie dulce și sărată, brânzeturi, sandwich, miniprăjituri, ”fingerfood”, pizza și salate”, transmitea CNAB.

În anunțul publicat în SEAP lipsește complet Secțiunea a III-a, cu meniul de bază solicitat. Aflăm însă, de pe urma criteriilor suplimentare de departajare, care este meniul extra ofertat de către firma câștigătoare. (Criteriile de departajare au fost 60% componenta financiară și 40% ofertele extra).

Aflăm astfel care este numărul de ospătari și de debarasatori la saloanele VIP. Mai exact, este vorba de 28 de ospătari și 12 debarasatori pentru asigurarea tratației.

Pe lângă numărul suplimentar de ospătari ofertați, firma câștigătoare a trebuit să oferteze alte trei meniuri suplimentare (fiecare element cântărind câte 10% din punctajul ofertei). Astfel, meniul suplimentar a constat în două felii de pizza, o salată de fructe și un mic desert.

„Portii mici de pizza, cu un gramaj de aproximativ 100 gr. (2 sortimente).

Salate ambalate individual, 2 sortimente, cu un gramaj de aproximativ 250 gr., insotite de dressinguri aferente (ambalate la plicuri de aproximativ 30 gr.)

1 sortiment de fruct proaspat si/sau 1 sortiment de mini-prajitura cu crema, ambalata individual, cu un gramaj de aproximativ 50-60 gr”, se arată în anunțul de atribuire al contractului de peste 10 milioane de euro.

Nicio surpriză în privința firmei câștigătoare

Firma câștigătoare a contractului de 10,5 milioane de euro este SC Dnata Catering SRL, aceeași firmă care câștigase contractul pentru saloanele de protocol în decembrie 2023 și, după unele relatări din presă, singura firmă care a câștigat aceste contracte publice.

Datele de pe platforma Termene.ro arată că vorbim de o „firmă de casă”. Principalul acționar (64%) este o firmă cu sediul în Regatul Unit (ALPHA FLIGHT GROUP LIMITED). Ceilalți doi acționari ai firmei sunt chiar CNAB (5%) și Tarom (30%).

Printre administratorii firmei o găsim pe Valentina Harabor, fost consilier juridic în Ministerul Transporturilor. Compania, care este pe piață de 32 de ani, a avut pierderi de peste 4,7 milioane lei în anul trecut.

Firma apare în dosarul „mită la Aeroportul Otopeni”

Dnata Catering SRL este firma care a primit exclusiv contractul de servicii duty-free din Aeroportul Otopeni. În anul 2019, după o investigație care s-a întins pe parcursul mai multor ani, , de 6,6 milioane lei pentru practici neconcurențiale în aeroportul Henri Coandă.

Saadeh Hardan, directorul general al firmei, și potrivit presei și asociat în companie, apare în stenogramele procurorilor DNA în dosarul „mită la Aeroportul Otopeni”. Acesta alături de patronul unei alte firme care administra spațiile din aeroport, discutând despre mita de 10 milioane de euro cerută de un intermediar pentru ca directorul CNAB să le prelungească contractele încă cinci ani de zile.

Singurele contracte publice câștigate de această firmă, care apar pe platforma Sicap.ai, sunt cele două mega-contracte cu CNAB.