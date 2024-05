Două femei, desemnate președinți de secții de votare în localitatea în care au fraudat alegerile în 2020

Numele celor două au apărut pe listele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) ca fiind desemnate preşedinţi ai unor secţii de votare în comuna prahoveană Ciorani, acolo unde au fraudat alegerile în urmă cu patru ani.

Președinți de secții de votare în localitatea unde au fraudat alegerile

Nicoleta Grigorescu și Adnana Ramona Spătărelu au fost condamnate pentru din 2020 și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, primind condamnări cu suspendare.

Cele două femei au fost inițial desemnate președinți ai unor secții de votare în aceeași localitate din Prahova unde au comis fraudele acum patru ani. Au fost înlocuite după ce președintele unei formațiuni politice a adus în atenția publicului situația.

Nicoleta Grigorescu a încheiat în 2021 un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (patru acte materiale) , faptă din 27.09.2020, scrie .

Adnana Ramona Spătărelu a primit, tot în 2021, aceeaşi pedeapsă, pentru aceleaşi infracţiuni, anchetatorii şi instanţa de judecată reţinând în sarcina acesteia tot patru acte materiale de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale.

Cele două au ajuns în atenția procurorilor care au deschis un dosar penal pentru fraudarea alegerilor care viza fapte petrecute în toate din comuna Ciorani.

În acest dosar, Marin Voicu, primarul ales în 2020 sub sigla PNL, candidat la alegerile din acest an sub sigla PSD, a fost trimis în judecată. La acel moment, 16 persoane au fost puse sub acuzare.

Desemnarea celor două femei drept președinți de secții de votare la alegerile din acest an a fost denunțată public de către Mihai Apostolache, președintele formațiunii politice România în Acțiune.

„Alegeri libere şi corecte?!? La fel ca în 2020 la Ciorani?!?

Culmea tupeului: două persoane condamnate pentru fraudă electorală la alegerile locale din Comuna Ciorani, din anul 2020, au fost desemnate preşedinţi la două secţii de votare din localitate pentru alegerile din 9 iunie 2024: Grigorescu Nicoleta la secţia nr. 374; Spătarelu Adnana Ramona la secţia nr. 375.

Rog Autoritatea Electorală Permanentă să le înlocuiască pe cele două persoane, iar instituțiile care veghează la respectarea Constituției să urmărească procesul electoral din Comuna Ciorani”, a scris Mihai Apostolache pe Facebook.