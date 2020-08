Două femei diagnosticate cu coronavirus trăiesc un calvar: dorm în șezut de o săptămână. “Nu mai rezist. N-am aer!”

Două femei care s-au îmbolnăvit cu coronavirus trăiesc clipe de coșmar. Viața într-un spital din România este mereu dificilă, cu atât mai mult când ajungi la Terapie Intensivă din cauza virusului ucigaș Sars-Cov-2. Totul se poate schimba ireversibil într-o secundă și te poți trezi din paradis în infern.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În secția de ATI a spitalului din Bârlad două paciente stau în șezut de o săptămână. Ele au ajuns să doarmă în această poziție inconfortabilă. Sunt speriate că nu vor mai putea respira dacă se întind.

„Eu nu mai rezist. N-am aer”, spune una dintre femei. COVID-19 a schimbat lumea în care trăim și nu sunt semne că lucrurile se vor ameliora. Virusul se transmite din ce în ce mai repede, iar pacienții care ajung la ATI au vârste din ce în ce mai mici.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Două femei dorm în șezut de frică că se vor sufoca

La secția de terapie intensivă a Spitalului „Elena Beldiman” din Bârlad, bolnavii duc o luptă crâncenă cu boala și cu frica. Pacienții simt că nu pot respira, deși sunt conectați la aparatul de oxigen.

Două femei trec clipe dificile după ce s-au infectat cu noul coronavirus. Au ajuns să stea în permanență în poziția șezut pentru că altfel simt că se vor sufoca. Cele două paciente din Bârlad au ajuns să doarmă așezate în fund. Ele simt că nu vor mai prinde ziua de mâine dacă se întind în pat. Medicii fac tot posibilul pentru a le salva viața și pentru a le face cât mai ușoară suferința.

ADVERTISEMENT

„Și noaptea dorm în poziția asta. Foarte greu se mobilizează. Foarte greu. Au găsit poziția în care să se poată ventila cel mai bine. La alți pacienți, unii stau pe burtă, unii dorm pe o parte pe alta, sunt mobilizați”, explică Veaceslav Galit, medic ATI la Spitalul din Bârlad.

„Pacienții de obicei au o poziție forțată ca să poată respira mai ușor. Le este frică de moarte, le este frică să facă altceva în afară de recomandările noastre, să le îndeplinească, să se mobilizeze, dar cu suport psihologic până la urmă reușim să ajungem la niște rezultate pozitive. Cu greu, dar mergem înainte”, a adăugat medicul din Bârlad pentru Digi24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Una din paciente s-a infectat cât a fost internată la Spitalul Județean Vaslui. A stat acolo două zile pentru câteva analize, apoi starea ei de sănătate s-a agravat foarte repede.

„Eu am venit pentru o verificare de tensiune la Vaslui, fiind internată cu tensiunea 20, și s-a făcut o modificare și am stat două zile, și acum m-am pricopsit cu această boală. N-am știut. Mi-a făcut externarea să plec acasă. Când am ajuns la poartă, făcuse deja testul la persoana respectivă, și când am ajuns la poartă, m-au sunat să mă întorc înapoi. Când m-am întors înapoi, respectiva bolnavă plângea și ea”, a afirmat pacienta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT