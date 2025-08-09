News

Două fetițe, rănite după ce un geam a căzut peste ele, în tren. Au fost duse de urgență la spital 

Un geam a căzut peste două fetițe, în tren, iar minorele au fost transportate la spital la scurt timp după producerea incidentului
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 15:47
Doua fetite ranite dupa ce un geam a cazut peste ele in tren Au fost duse de urgenta la spital
Un geam a căzut peste două fetițe, în tren. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Două fetițe au fost transportate de urgență la spital după ce un geam a căzut peste ele, în tren. Cele două circulau alături de părinții lor și se întorceau de pe litoral.

Un geam a căzut peste două fetițe, în tren

Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar victimele sunt două fetițe de 9, respectiv 12 ani. Este vorba despre un tren care a plecat vineri după-amiază din Mangalia, iar acesta a avut trei ramuri, și anume Satu Mare, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, potrivit Club Feroviar.

Sâmbătă dimineața, atunci când ramura de Cluj-Napoca a ajuns la Blaj, cele două fetițe au fost lovite de un geam care a căzut în vagonul în care se aflau.

Șeful de tren a apelat la numărul unic de urgență 112. Minorele au fost preluate de o ambulanță și duse la spital, împreună cu părinții lor, după cum mai precizează sursa citată.

Până acum, CFR Călători nu a transmis niciun comunicat oficial în legătură cu incidentul petrecut în trenul respectiv, care asigură legătura directă între litoralul românesc și Satu Mare.

Un bărbat s-a accidentat după ce a coborât dintr-un tren în mișcare

Sâmbătă dimineața, în gara Videle a avut loc un accident. Un călător care circula cu un tren pe ruta București Basarab – Roșiori Nord, garat la linia 4 din stația Videle, a mers la chioșcul din gară pentru a-și achiziționa ceva.

La întoarcere, acesta a vrut să treacă prin alt tren, de pe ruta Roșiori Nord – București Basarab. Trenul se afla garat la linia 3. Acest tren s-a pus în mișcare, însă, în momentul în care călătorul era în el.

Atunci când a coborât pe cealaltă parte, călătorul s-a accidentat. O ambulanță a fost solicitată la fața locului, iar acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

De asemenea, la începutul lunii august, un alt incident a creat panică printre călătorii unui tren. Un vagon cu aproximativ 40 de călători a luat foc, în Prahova, la Gara Plopeni. Incendiul a fost lichidat după jumătate de oră.

