Două figuri surpriză din fotbalul românesc au atras privirile la Târgul de Crăciun din Craiova! Fanii i-au asaltat pentru poze și autografe

Târgul de Crăciun din Craiova, deja recunoscut ca unul dintre cele mai spectaculoase din țară, a avut astăzi doi vizitatori care au atras imediat atenția fanilor: portarul Universității Craiova, Silviu Lung Jr. și fostul campion al României cu Astra Giurgiu, Constantin Budescu. Cei doi jucători au petrecut câteva ore în centrul orașului. Au admirat decorurile, au interacționat cu oamenii și au făcut numeroase fotografii cu admiratorii.

Silviu Lung și Constantin Budescu, asaltați la Târgul de Crăciun din Craiova

Prezența lui Lung și a lui „Budi“ în Bănie a stârnit rapid interes, mai ales printre cei pasionați de fotbal, care au profitat de ocazie pentru a le cere o poză și, eventual, câteva autografe. În ciuda aglomerației, Lung și Budescu s-au arătat relaxați și deschiși, bucurându-se de atmosferă și de întâlnirea cu publicul craiovean.

a adăugat un plus de energie și vizibilitate în Centrul Vechi din Craiova, consolidând atmosfera de sărbătoare care a cuprins Bănia în aceste zile.

Constantin Budescu, aventură scurtă la FC Tunari

Constantin Budescu era jucător liber de contract din această vară, de când mijlocașul s-a despărțit de Gloria Buzău. Fostul internațional nu a dus lipsă de oferte, iar echipa pe care a ales-o a fost FC Tunari!

Exact așa cum a anunțat Cristi Coste în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Numai că, aventura mijlocașului ofensiv la echipa din Liga 2 a durat doar două luni. La începutul lunii noiembrie, „Budi” și-a reziliat contractul cu gruparea din Ilfov.

În 7 meciuri la FC Tunari, Budescu a marcat un singur gol, după ce a fructificat o lovitură de la „11 metri”.

De ce a purtat Constantin Budescu numărul 50 pe tricou

Ei bine, jurnalistul a continuat și a explicat că numărul pe care îl Budescu l-a ales a fost 50. De ce? În stilul caracteristic, „Budi” a transmis conducerii că a jucat toată viața la doar 50% din potențialul pe care îl avea, iar acum a luat decizia ca acesta să fie numărul pe care îl va purta pe final de carieră.

„Să vă dau o știre foarte haioasă. Din informațiile noastre și se va întâmpla în această săptămână, Constantin Budescu va semna cu Tunari. S-a vorbit, s-a și antrenat acolo. Ceea ce e haios e numărul pe care îl va purta pe tricou. Toți îi pregătiseră numărul 10, că vine decarul. Nu o să fie așa, Constantin Budescu va purta tricoul cu numărul 50. Tunari îl va lua, iar Constantin Budescu va purta numărul 50.

L-au întrebat cei de acolo ‘de ce nu porți 10, că ești decar’. Budescu a răspuns ‘pentru că toată viața mea am jucat la 50% din potențial și vreau ca pe final de carieră să joc cu numărul 50’. Este o explicație… Eu am râs două minute când am auzit. Vrea numărul 50 pentru că a jucat la 50% din potențial în toată cariera sa”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.