Două goluri într-un minut în FCSB – Metaloglobus! Bîrligea, contrat de fostul jucător al Stelei, care a „recidivat”. Video

FCSB a deschis scorul în startul meciului cu Metaloglobus de pe Arena Națională, însă oaspeții au replicat aproape instant și au egalat situația pe tabelă.
Bogdan Mariș, Cristian Măciucă
23.02.2026 | 20:38
FCSB a deschis scorul în partida cu Metaloglobus, însă oaspeții au egalat după doar un minut. FOTO: Fanatik
FCSB are nevoie de un succes în partida cu Metaloglobus pentru a mai spera la o calificare în play-off, iar startul de meci a fost unul spectaculos. Gruparea „roș-albastră” a punctat prin Daniel Bîrligea, dar „lanterna roșie” a egalat situația pe tabelă, marcator fiind fostul jucător de la CSA Steaua, Dragoș Huiban.

Două goluri într-un minut în FCSB – Metaloglobus

FCSB a reușit să puncteze în minutul 6 al disputei cu Metaloglobus, prin Daniel Bîrligea. După o centrare a lui Pantea din partea dreaptă, internaționalul român a preluat pe piept și l-a învins pe Gavrilaș cu un șut din careu. Avantajul campioanei avea să reziste însă doar un minut.

Gruparea pregătită de Mihai Teja a oferit instant replica și a egalat situația pe tabelă. Sava a trimis o centrare din stânga, iar Dragoș Huiban, fotbalist care a petrecut un sezon la CSA Steaua (2021-2022) înainte de a semna cu Metaloglobus, i-a luat fața lui Joao Paulo și a înscris cu o lovitură de cap. Campioana avea să revină în avantaj în minutul 26, după golul înscris de Darius Olaru. Reușitele pot fi urmărite AICI.

Dragoș Huiban a „recidivat” contra FCSB-ului

„Veteranul” de 36 de ani este golgheterul celor de la Metaloglobus în acest sezon, cu 6 reușite în toate competițiile, iar golul înscris în duelul FCSB – Metaloglobus nu este primul împotriva campioanei. Dragoș Huiban a punctat și în meciul tur, când nou-promovata a produs poate cea mai mare surpriză a sezonului și s-a impus cu 2-1.

