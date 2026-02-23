Două goluri într-un minut în FCSB – Metaloglobus! Bîrligea, contrat de fostul jucător al Stelei, care a „recidivat”. Video

ADVERTISEMENT

FCSB are nevoie de un succes în partida cu Metaloglobus pentru a mai spera la o calificare în play-off, iar startul de meci a fost unul spectaculos. Gruparea „roș-albastră” a punctat prin Daniel Bîrligea, dar „lanterna roșie” a egalat situația pe tabelă, marcator fiind fostul jucător de la CSA Steaua, Dragoș Huiban.

Două goluri într-un minut în FCSB – Metaloglobus

FCSB a reușit să puncteze în minutul 6 al disputei cu Metaloglobus, prin Daniel Bîrligea. După o centrare a lui Pantea din partea dreaptă, internaționalul român a preluat pe piept și l-a învins pe Gavrilaș cu un șut din careu. Avantajul campioanei avea să reziste însă doar un minut.

Gruparea pregătită de Mihai Teja a oferit instant replica și a egalat situația pe tabelă. Sava a trimis o centrare din stânga, iar Dragoș Huiban, fotbalist care a petrecut un sezon la CSA Steaua (2021-2022) înainte de a semna cu Metaloglobus, i-a luat fața lui Joao Paulo și a înscris cu o lovitură de cap. Campioana avea să revină în avantaj în minutul 26, după golul înscris de Darius Olaru. Reușitele pot fi urmărite .

Dragoș Huiban a „recidivat” contra FCSB-ului

„Veteranul” de 36 de ani este golgheterul celor de la Metaloglobus în acest sezon, cu 6 reușite în toate competițiile, iar golul înscris în nu este primul împotriva campioanei. Dragoș Huiban a punctat și în meciul tur, când .

A fost prima victorie a lui Metaloglobus de la promovarea în Superliga, iar gruparea din capitală a reușit să mai obțină apoi doar o victorie, 2-1 cu Farul în etapa 19. .