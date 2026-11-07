Sport

Două meciuri ale lui Dinamo în 6 ore și 300 de kilometri! Povestea unei zile în alb-roșu

Bogdan Ciutacu
07.11.2026 | 15:24
Doua meciuri ale lui Dinamo in 6 ore si 300 de kilometri Povestea unei zile in albrosu
Reportaj Fanatik
FCSB 2 - Dinamo 2 / Foto: Bogdan Ciutacu FCSB 2 - Dinamo 2 / Foto: Renato Anghelescu FCSB 2 - Dinamo 2 / Foto: Bogdan Ciutacu FCSB 2 - Dinamo 2 / Foto: Bogdan Ciutacu +4 FOTO
Două meciuri ale lui Dinamo într-o zi / Foto: edit Fanatik
FANATIK a fost prezent pe 6 noiembrie la cele două partide pe care „câinii roșii” le-au disputat într-un interval de doar 6 ore și jumătate și la o distanță de 114 kilometri.
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Primul duel a fost un derby al Ligii a 3-a. Echipa a doua a lui Dinamo condusă de Adrian Ropotan a întâlnit pe FCSB pe stadionul Samurcaș din Ciorogârla. Meciul a marcat prima apariție a lui Florin Răducioiu după reîntoarcerea la Dinamo.

Două meciuri ale lui Dinamo în aceeași zi!

Important de remarcat că la stadion a fost prezent până și președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, alături de directorul sportiv Cosmin Mihalescu, dar și de legenda lui Dinamo, Iulian Mihăescu. Imediat după meci conducerea lui Dinamo a plecat către Mioveni pentru meciul cu FC Argeș.

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Pe teren orgoliile au existat, dueluri încinse și chiar un meleu creat în urma unor decizii controversate de arbitraj. La meci a fost prezent și un alt fost mare jucător al Stelei, Constantin Dumitriu IV, actual scouter la FCSB.

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Constantin Dumitriu, la FCSB 2 – Dinamo 2 / Foto: Renato Anghelescu

Jucătorii lui Adrian Ropotan trec prin momente grele după teribilul accident de pe 31 iulie și încă își ling rănile. Frustrarea nu a întârziat să apară, în condițiile în care FCSB a evoluat în mare parte cu jucători născuți în 2010: „Haideți, bă, ne bat copiii ăștia!”, a explicat atacantul Adrian Sârbu, jucător care a înscris în SuperLiga și a evoluat în 13 partide la primul eșalon pentru Metaloglobus. Printre titulari s-a numărat și David Diniță, un jucător de mare perspectivă, nepotul fostului atacant Laurențiu Diniță.

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Viiitorul sună bine la FCSB, iar puștii au reușit să își umilească rivala și să câștige cu 3-0, trecând astfel în clasament peste rivalii de la Dinamo. Rămâne de văzut câți din acești puști vor putea face față la prima echipă. Printre titulari ar fi trebuit să se numere și Luca Stancu, însă fundașul dreapta a fost chemat la echipa mare și va fi pe bancă la meciul împotriva Corvinului Hunedoara.

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FCSB 2 – Dinamo 2 / Foto: Renato Anghelescu

De la Crevedia, direcția Mioveni pentru FC Argeș – Dinamo

E ora 16:00, însă ziua e abia la început! Ne continuăm periplul dinamovist și ne îndreptăm către Mioveni, unde Dinamo întâlnea FC Argeș după o serie de 15 meciuri consecutive fără înfrângere și un vis care pare din ce în ce mai realizabil: titlul de campioană.

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Fanii lui Dinamo s-au mobilizat pentru acest meci împotriva echipei care le-a răpit titlul în 1979 și nu mai puțin de 600 de fani ai lui Dinamo au făcut deplasarea la Mioveni, unii chiar de la sute de kilometri distanță.

Din păcate pentru ei, mulți au reușit să intre în stadion abia spre finalul primei reprize, după ce pe autostrada București-Pitești a avut loc un accident în care au fost implicate 4 mașini și care a creat un adevărat carambol și întârzieri. Până și observatorul jocului, Ion Marin, fostul jucător al Stelei din anii 70, a ajuns puțin după startul partidei.

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Fc Argeș – Dinamo / Foto: Bogdan Ciutacu

Liderul Peluzei Cătălin Hîldan, Eliaa Bucurică, a intrat pe stadion abia în minutul 38 și s-a asigurat că toții fani dinamoviști au primit bilete și vor fi în tribună. Un gest care trebuie remarcat.

Pe teren, Dinamo a făcut una dintre cele mai slabe prime reprize din acest sezon, sub privirile conducerii care a făcut un adevărat maraton pentru a fi prezenți la ambele meciuri ale lui Dinamo. „Fortăreața” lui Nuno Campos a căzut cu doar câteva minute înainte de final și Dinamo suferă a doua înfrângere din acest sezon.

Nikita Stoinov, iertat de fanii lui Dinamo

Singurul dinamovist fericit a fost Mihai Matei, fostul director sportiv al lui Dinamo, actualul director executiv al lui FC Argeș, care s-a bucurat din plin alături de Dani Coman și Daniel Stanciu pentru prima victorie după 10 meciuri în SuperLiga.

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Fc Argeș – Dinamo / Foto: Renato Anghelescu- Fanatik

La final, un gest al galeriei dinamoviste a atras din nou atenția. Nikita Stoinov, fundașul care a greșit grav la golul reușit de Mendy în minutul 87, a fost chemat în fața suporterilor care i-au strigat din toți rărunchii numele, iar internaționalul israelian a adus mâna la inimă și i-a aplaudat. Imaginea serii la Mioveni, care spune multe despre modul în care suporterii lui Dinamo trăiesc pentru această echipă.

Luminile de la noctură încep să se stingă încet-încet. Au fost 190 de minute alături de Dinamo și 275 de kilometri, un moment rar în care două echipe ale lui Dinamo au jucat la doar câteva ore distanță. Prezentul și viitorul lui Dinamo sună însă bine, în ciuda celor două înfrângeri.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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