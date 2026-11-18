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Arena Națională se închide din nou pentru fotbal, la numai două luni după montarea unui gazon de aproximativ două milioane de lei. Primăria Capitalei susține că suprafața de joc a fost afectată de numărul prea mare de meciuri. Totuși, în sezonul precedent, până pe 15 noiembrie, pe cel mai mare stadion al țării s-au disputat de peste două ori mai multe partide, fără ca gazonul să necesite o nouă înlocuire.

Arena Națională a găzduit cel puțin 20 de meciuri până la jumătatea lunii noiembrie 2025. Ce s-a schimbat într-un an?

până pe 5 decembrie a venit după ce starea gazonului s-a deteriorat vizibil în ultimele săptămâni. Primăria Capitalei a explicat că suprafața de joc a fost supusă unui program prea încărcat, iar ploile abundente și temperaturile scăzute au împiedicat refacerea ierbii. Interesant este că, în sezonul precedent, programul de pe Arena Națională a fost mult mai aglomerat, numărul meciurilor fiind chiar de peste două ori mai mare.

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În 2025, stadionul a fost blocat în intervalul 23 iunie – 16 iulie pentru evenimente extrasportive, printre care festivalul Neversea Kapital, organizat între 4 și 6 iulie. Gazonul a fost grav deteriorat și a necesitat înlocuirea completă, iar fotbalul a revenit pe Arena Națională pe 30 iulie, odată cu partida FCSB – Shkëndija, din preliminariile Champions League. Din acel moment și până pe 15 noiembrie, stadionul a găzduit 20 de meciuri.

S-au jucat de două ori mai puține meciuri în 2026 pe Arenă, dar gazonul a fost schimbat după două luni!

Situația este complet diferită în 2026. Ultimul meci înaintea sezonului festivalurilor a avut loc pe 26 aprilie, când Dinamo a învins Rapid cu 3-1. Ulterior, Arena Națională a fost închisă pentru fotbal timp de peste patru luni și jumătate. Noul gazon, în valoare de aproximativ două milioane de lei, a fost montat la începutul lunii septembrie, iar stadionul s-a redeschis pe 14 septembrie, la FCSB – Petrolul, scor 2-2. Numai că revenirea a fost de scurtă durată. După doar nouă meciuri, organizate în intervalul 14 septembrie – 14 noiembrie, suprafața de joc s-a deteriorat atât de mult încât Primăria Capitalei a decis o nouă pauză, până pe 5 decembrie.

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Astfel, în timp ce în sezonul precedent Arena Națională a fost disponibilă pentru fotbal încă de la sfârșitul lunii iulie și a găzduit cel puțin 20 de partide până la jumătatea lunii noiembrie, în actuala stagiune stadionul a fost redeschis abia în septembrie și trebuie închis din nou după numai două luni de utilizare.

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Sezonul 2025-2026 Sezonul 2026-2027 FCSB – Shkëndija 1-2 (30.07) FCSB – Petrolul 2-2 (14.09) Dinamo – FCSB 4-3 (02.08) Dinamo – Farul 4-0 (20.09) FCSB – Drita 3-2 (07.08) România – Bosnia 2-4 (28.09) Dinamo – UTA 1-1 (15.08) România – Suedia 0-1 (05.10) Rapid – FCSB 2-2 (17.08) FCSB – Oțelul 1-0 (10.10) FCSB – FC Argeș 0-2 (24.08) FCSB – Rapid 4-1 (24.10) FCSB – Aberdeen 3-0 (28.08) Dinamo – UTA 2-0 (01.11) Dinamo – Hermannstadt 2-0 (30.08) FCSB – Corvinul 0-1 (07.11) România – Canada 0-3 (05.09) România – Polonia 2-1 (14.11) Dinamo – Farul 1-1 (22.09) FCSB – Oțelul 1-0 (28.09) FCSB – Young Boys 0-2 (02.10) FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (05.10) România – Moldova 2-1 (09.10) România – Austria 1-0 (12.10) Dinamo – Rapid 0-2 (19.10) FCSB – Bologna 1-2 (23.10) FCSB – UTA 4-0 (26.10) Dinamo – CFR Cluj 2-1 (31.10) Dinamo – Csikszereda 4-0 (08.11) TOTAL: 20 de meciuri TOTAL: 9 meciuri

Gazon de două milioane de lei, montat în septembrie. Arena Națională se închide din nou în noiembrie

Actuala situație este cu atât mai surprinzătoare cu cât suprafața de joc a fost înlocuită recent. După o vară în care Arena Națională a fost rezervată evenimentelor extrasportive, lucrările au fost efectuate la începutul lunii septembrie. Au fost montați aproximativ 8.500 de metri pătrați de gazon hibrid, iar alți 200 de metri pătrați au fost păstrați pentru eventuale intervenții.

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Costul operațiunii s-a ridicat la aproximativ două milioane de lei, sumă suportată, potrivit informațiilor comunicate de Primărie, de organizatorii evenimentelor. Numai că problemele au apărut rapid. La partida FCSB – Corvinul, scor 0-1, disputată pe 7 noiembrie, gazonul avea deja porțiuni importante fără iarbă. O săptămână mai târziu, la România – Polonia, scor 2-1, suprafața de joc continua să arate rău. Pe 17 noiembrie, Primăria Capitalei a confirmat că Arena Națională nu va mai găzdui meciuri până pe 5 decembrie.

Primăria Capitalei susține că au fost prea multe meciuri pe Arena Națională

Potrivit municipalității, gazonul a fost afectat de trei factori principali: numărul mare de partide, intervalele scurte dintre acestea și condițiile meteorologice nefavorabile, e de menționat că, din acest sezon, acoperișul retractabil funcționează. În ultimele două luni, pe Arena Națională au avut loc însă doar nouă meciuri! Reprezentanții firmei care întreține suprafața de joc consideră că ritmul ideal este de două partide pe lună, adică un meci la aproximativ două săptămâni. Totuși, în stagiunea precedentă, au fost perioade în care s-au jucat și trei meciuri într-un interval de doar șapte zile, între 24 august și 30 august.

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O asemenea cifră este însă extrem de greu de respectat, având în vedere că Arena Națională este cel mai mare stadion al țării și găzduiește meciurile de pe teren propriu ale celor de la FCSB și Dinamo, dar și partidele echipei naționale. Mai mult, în stagiunea precedentă, roș-albaștrii au disputat aici inclusiv meciurile din cupele europene, fără ca gazonul să necesite o nouă înlocuire în luna noiembrie. Un exemplu din fotbalul european este San Siro, stadionul pe care evoluează atât AC Milan, cât și Inter și care poate găzdui chiar și trei partide într-o săptămână. În plus, arena din Milano este una dintre destinațiile preferate ale marilor artiști internaționali pentru organizarea concertelor.

Dinamo și FCSB trebuie să se mute din nou. Patru meciuri, afectate de închiderea stadionului

le dă serios peste cap planurile celor de la Dinamo și FCSB, cele două echipe care își dispută meciurile de pe teren propriu pe cel mai mare stadion al țării. Cluburile din Capitală trebuie să găsească din nou soluții pentru organizarea partidelor programate până la începutul lunii decembrie. În total, patru meciuri sunt afectate de închiderea arenei.