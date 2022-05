Două momente care au decis FC Voluntari – FCSB 2-2, cu brigada lui Feșnic în centrul atenției. Motivul pentru care golul lui Tănase a fost validat și controversa de la reușita lui Cristi Costin

Florin Tănase a reușit să marcheze golul de 2-1 în minutul 72, după o pasă a lui Edjouma, fază la care ilfovenii au cerut ofsaid, însă centralul Horațiu Feșnic a decis să valideze reușita golgheterului din Casa Pariurilor Liga 1.

FCSB a tremurat pentru victorie cu FC Voluntari până în minutul 73

Florin Tănase a reușit să deschidă o ducă pe FCSB în avantaj în minutul 73. Helder Tavaraz rămâne în spate, în afara terenului și este considerat pe linie, în caz contrar ar fi fost poziție de ofsaid.

Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul dintre FC Voluntari și FCSB, deși în urmă cu mai puțin de 48 de ore a arbitrat Universitatea Craiova – Sepsi Sfântu Gheorghe.

Mihai Stoica a contestat delegearea la această partidă a lui Horațiu Feșnic: „Totuși, suntem la mâna noastră și sunt convins că ne putem califica în FINALA CAMPIONATULUI. Cred și că Horațiu Feșnic nu-și va compromite imaginea și cariera, va arbitra corect și nu va vâna jucătorii aflați la limita suspendării”, a scris managerul general al FCSB pe pagina lui de Facebook înainte de meci.

FC Voluntari dă lovitura pe final de meci după un gol marcat din poziție de ofsaid

FC Voluntari a dat lovitura pe final de meci, după un contraatac la care Cristian Costin, intrat în locul lui Meleke, avea umărul și genunchiul în fața fundașului FCSB și deci jocul putea fi oprit pentru o poziție de ofsaid, într-o fază totuși la limită.

Cristian Costin a declarat la finalul partidei că din punctul său de vedere golul este perfect valabil: „Sincer nu am văzut. Nu am văzut nicio reluare. Nu știu cine a dat în minge și îi dau credit tușierului”.

Andrei Cordea, dezamăgit total la finalul meciului cu FC Voluntari: „Se pare că o fază de arbitraj poate decide titlul”

Andrei Cordea a făcut unul dintre cele mai bune meciuri la FCSB și i-a dedicat golul lui Răzvan Oaidă, însă mijlocașul a fost extrem de dezamăgit de arbitraj:

„Am luat gol din ofsaid. Ce pot să fac eu dacă am luat gol din ofsaid? Ce putem să facem? cordea O fază la care a fost 100% ofsaid. Se pare că o fază de arbitraj poate decide titlul și toată munca de un an se duce. VAR-ul ne-ar fi ajutat foarte mult”.

În cazul în care CFR Cluj va câștiga pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Craiova, echipa lui Dan Petrescu va fi din nou campioana României.

