Două noi filme din seria Stăpânul inelelor vor fi lansate în cinematografe. Unul este animat

Două noi producții din trilogia vor fi disponibile la cinema, în curând. Una dintre ele este pentru copii. Filmul de animație face parte din universul The Lord of the Rings, fiind anunțat în urmă cu câțiva ani.

Numele pe care îl poartă este The War of the Rohirrim, lansat prin intermediul Warner Bros. și cu sprijinul regizorului Kenji Kamiyama. Acțiunea din film este plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din The Hobbit.

Se așteaptă să aibă marea premieră undeva spre finalul anului. Pelicula va fi lansată în cinematografe, cel mai probabil, pe 13 decembrie 2024. Al doilea proiect din cadrul francizei este regizat de directorul general al Warner Bros Discovery, David Zaslav.

Actorul Andy Serkis îi va da viață personajului Gollum, dar este și regizorul peliculei. Se vehiculează că titlul provizoriu este The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum și va fi lansat în 2026. Walsh și Boyens, împreună cu Phoebe Gittins și Arty Papageorgiou, sunt scenariștii din spatele filmului.

Noul film „va explora povești care nu au fost încă spuse”, a spus directorul general al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, în timpul unei teleconferințe care a avut loc în cursul zilei de joi, 9 mai, notează .

Proiectul privind continuarea filmului Stăpânul inelelor se află în prezent în primele etape de dezvoltare ale scenariului. Producătorii sunt extrem de încântați de aceste două filme la care se lucrează intens perioada asta.

Stăpânul inelelor, o trilogie adorată de cinefili

Stăpânul inelelor este o trilogie adorată de cinefilii din întreaga lume de mai bine de două decenii. Iubitorii de filme au îmbrățișat datorită devotamenului de care au dat dovadă personajele atât de îndrăgite.

„Peter, Fran și Philippa au arătat devotament față de protejarea moștenirii operelor lui Tolkien și s-au asigurat că publicul poate experimenta lumea incredibilă pe care a creat-o într-un mod care îi onorează viziunea literară”

Suntem onorați că au acceptat să fie partenerii noștri în aceste două noi filme. Odată cu venirea lui Andy la bord pentru a regiza”, au declarat Mike De Luca and Pam Abdy, mai arată sursa citată mai sus.