Două penalty-uri cu VAR la CFR – U Cluj. Andrei Chivulete a avut nevoie de ajutor ca să ia deciziile corecte

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CFR și U Cluj s-au reîntâlnit miercuri seară în cadrul etapei a 2-a din grupele Cupei. Partida a avut încă din prima repriză atmosfera specifică unui derby, iar tensiunea din teren nu a lipsit. VAR a intervenit de două ori, acordând în prima repriză câte un penalty pentru fiecare dintre cele două rivale.

Andrei Chivulete, ajutat de VAR în CFR – U Cluj

U Cluj a început tare meciul din Gruia. În minutul 20, Ștefănescu a rămas singur cu Vâlceanu și l-a învins cu un lob deosebit, deschizând astfel scorul. Ulterior, în minutul 31, „Șepcile Roșii” au primit penalty, după ce Macalou a fost călcat în careu de Barrios. Andrei Chivulete a avut nevoie de ajutor din camera VAR, „centralul” lăsând inițial jocul să curgă. El a mers la margine pentru a consulta monitorul și s-a convins că fotbalistul oaspeților a fost faultat în careu, acordându-i astfel cartonașul galben lui Barrios. Lukic a executat fără probleme lovitura de pedeapsă, ducând scorul la 2-0.

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În prelungirile primei reprize, VAR avea să intervină din nou, însă de data aceasta pentru CFR Cluj. Andrei Chivulete a mers încă o dată la monitor. Macalou a atins mingea cu mâna în propriul careu în duelul cu Buș, iar arbitrul a fost nevoit să arate către punctul cu var, în urma revizionării fazei petrecute în careul oaspeților. Tot Sergiu Buș și-a asumat responsabilitatea executării penalty-ului, pe care l-a fructificat la maxim și a redus astfel din diferența de pe tabelă chiar înaintea fluierului de pauză.

Andrei Chivulete, implicat în mai multe momente tensionante în acest sezon

În această toamnă, Andrei Chivulete s-a aflat în camera VAR la derby-ul Dinamo – FCSB, scor 2-1. Președintele CCA, Kyros Vassaras, le-a reproșat atunci lui George Găman și Andrei Chivulete că în momentele-cheie ale jocului. Grecul le-a reproșat arbitrilor VAR că au furnizat reluări de slabă calitate, care l-au pus în mare dificultate pe „centralul” din Carei. Nu a fost singurul moment tensionant în care a figurat numele lui Andrei Chivulete în acest sezon din SuperLiga.

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Anterior partidei dintre Dinamo și FCSB, Chivulete fusese delegat la centru în meciul dintre Petrolul și Oțelul, din etapa a 4-a. În minutul 54 al întâlnirii de la Ploiești, arbitrul Andrei Chivulete la un fault în careu comis de Paul Papp asupra lui Andrezinho. Faza a fost analizată la VAR, iar verdictul a venit abia după 7 minute, creând multă tensiune atât pentru cele două echipe, dar și pentru suporterii prezenți în tribune. Iulian Dima și Lucian Rusandu erau cei doi responsabili din camera VAR la partida respectivă.