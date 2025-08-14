Două persoane au ajuns la spital după ce un șofer de 81 de ani a pierdut controlul volanului pe DN 7. Mașina s-a făcut praf

Două persoane din București au ajuns la spital, joi, după ce un șofer de 81 de ani a pierdut controlul mașinii și a lovit un parapet pe DN 7, în localitatea Boița, județul Sibiu.

Accident în județul Sibiu. Un bătrân de 81 de ani a pierdut controlul volanului

Mașina condusă de bătrân circula dinspre Vâlcea spre Sibiu, iar la un moment dat a lovit parapetul din metal aflat pe marginea drumului și a ieșit de pe șosea. În urma impactului, șoferul și o femeie de 78 de ani, ambii din București, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, în urma impactului mașina a fost făcută zob. Potrivit ISU Sibiu, femeia a suferit traumatisme la ambele picioare, iar bărbatul s-a ales cu traumatisme toracice, la membrele superioare și la piciorul stâng. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.

„Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe DN7, la km 246, în afara localității Boița. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Vâlcea spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 81 de ani, din București, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit parapetul din metal, de pe marginea drumului, ieșind în afara părții carosabile”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Bătrân lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber

Marți seară, 12 august 2025, de data aceasta. Bărbatul în vârstă de 73 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de un polițist aflat în timpul liber.

Accidentul s-a produs pe strada Cameliei din Ploiești, iar polițiștii au fost sesizați în jurul orei 20:25. Șoferul, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, mergea către Șoseaua Nordului în momentul impactului. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și un tehnician criminalist, care a ajuns după finalizarea cercetării altui accident produs în localitatea Brebu.

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 35 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada Cameliei către Şoseaua Nordului, şi ar fi acroşat un pieton de 73 de ani, angajat în traversarea sectorului de drum, pe trecerea pentru pietoni.

Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezenţa unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la faţa locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităţilor specifice”, precizează sursa citată.

Bătrânul a ajuns la spital

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și DrugTest, rezultatele fiind negative. Testarea a fost filmată cu Body Cam, înregistrarea urmând să fie folosită ca probă în dosarul penal. Pentru documentarea scenei, polițiștii rutieri au folosit dispozitivul FARO FOCUS 3D, care permite scanarea și măsurarea tridimensională a locului accidentului, cu detalii la nivel milimetric.

Potrivit IPJ Prahova, acest echipament asigură o reproducere digitală exactă a împrejurimilor și elimină riscul pierderii unor date importante. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Din cauza rănilor suferite, bărbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.