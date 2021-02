Două persoane au murit la Iași, după ce o mașină a fost spulberată de tren

Un autoturism a fost lovit de tren în județul Iași, la nici 24 de ore după ce o mașină era spulberată de un tren în Timiș.

Doi oameni au murit duminică, 14 februarie, după ce autoturismul în care se aflau a fost izbit în plin de un tren la o trecere peste calea ferată din județul Iași.

Circulația trenurilor a fost oprită aproximativ o oră, până la îndepărtarea autoturismului de pe calea ferată, conform Realitatea Plus.

Autoturism distrus de tren pe calea ferată în Iași

„Pe secția de cale ferată 608, în zona comunei Vlădeni, județul Iași, un tren de călători, care circulă pe relația Dorohoi-Iași, a surprins într-un pasaj de cale ferată un autoturism în care se aflau două persoane. Coliziunea s-a soldat cu decesul celor doi pasageri din autoturism. Traficul feroviar este oprit până la finalizarea cercetărilor”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, citat de Realitatea Plus.

Autoturism spulberat de tren în Timiș

Un autoturism a fost lovit în urmă cu 24 de ore în Timiș, din cauza unui șofer care nu a observat că vine trenul și s-a avântat pe calea ferată.

În urma impactului, o femeie care era pasager în mașină a rămas blocată și a fost nevoie de descarcerare pentru a o scoate dintre fiare, conform opiniatimisoarei.ro.

„In accident a fost implicat un automotor care asigura relatia Sannicolau Mare – Timisoara, in care se aflau 15 persoane care nu au necesitat ingrijiri medicale și un autoturism in care se aflau doi adulti si un copil. In urma impactului, o vicitima de sex feminin a ramas blocata in autoturism. Aceasta a fost extrasă de urgenta si predata unui echipaj medical SAJ in stare de constienta. Victima de sex feminin si minorul au fost transportati la spital”, transmit reprezentantii ISU Banat.

La intervenție au participat 13 pompieri cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, 2 ambulanțe SMURD, dar și două ambulanțe SAJ. Din fericire, spre deosebire de acccidentul din Iași, nimeni nu a murit în Timiș.