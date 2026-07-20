Sport

Două plecări de la Dinamo după eșecul cu Petrolul! Au reziliat contractul. Exclusiv

Deși sezonul a început, de la Dinamo continuă să plece jucători. FANATIK a aflat că încă doi fotbaliști și-au reziliat contractele după înfrângerea cu Petrolul.
Cristi Coste, Traian Terzian
20.07.2026 | 23:21
Doua plecari de la Dinamo dupa esecul cu Petrolul Au reziliat contractul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Continuă plecările de la Dinamo. Doi jucători și-a reziliat contractele. Sursă foto: colaj Fanatik
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Dinamo a început cu stângul noul sezon al SuperLigii și a pierdut meciul din deplasare cu Petrolul, scor 0-1. Deși antrenorul Nuno Campos beneficiază de un lot destul de subțire, încă doi jucători au plecat.

Doi jucători și-au reziliat contractele și au plecat de la Dinamo

A fost o vară extrem de agitată la Dinamo după ce în sezonul precedent s-a ratat obiectivul de a prinde un loc de cupă europeană. Din tabăra ”câinilor” au plecat în ultima perioadă Luca Bărbulescu, Costin Amzăr, Jordan Ikoko, Kennedy Boateng, Matei Marin, Antonio Bordușanu, Valentin Dumitrache, Ianis Doană, Valentin Țicu, Georgi Milanov și Eddy Gnahore.

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Iar lista s-a mărit după eșecul înregistrat la Ploiești, în prima etapă a noii stagiuni. Din informațiile FANATIK, jucătorii Raul Rotund și Adrian Caragea și-au reziliat contractele cu gruparea dinamovistă. Despre plecarea lui Caragea a scris și Tru Media.

Rotund (20 de ani) a fost adus de Dinamo de la U Cluj în vara anului 2024, dar a fost împrumutat mai întâi la Unirea Slobozia și apoi la ASA Târgu Mureș. Născut în Spania, Caragea (20 de ani) a crescut la Academia lui Gică Hagi și a fost cedat de Farul la Sassuolo, unde a jucat pentru echipele U18 și U18 înainte de a semna cu Dinamo în vara lui 2024.

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Andrei Nicolescu face curat în lotul lui Dinamo

Plecarea lui Adrian Caragea, și a altor trei jucători din actualul lot al lui Dinamo, a fost anunțată de președintele Andrei Nicolescu chiar înainte de înfrângerea cu Petrolul din prima etapă a SuperLigii.

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”La momentul ăsta, pentru Peter Believe există o solicitare și o cerere importantă din partea CS Dinamo pentru a evolua acolo. Cred că vom agrea acea variantă, va trebui să ne înțelegem cu ei. Cristi Licsandru pleacă la Concordia Chiajna, împrumut pentru un an.

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Cu Pașcalău vom rezilia de comun acord, el își va găsi traseul profesional în altă parte. Vom rezilia amiabil și cu Adrian Caragea. Am încheiat și cu Bordușanu, și cu Luca Bărbulescu”, a declarat Nicolescu.

Dinamo și-a pierdut un om de bază

Deși a jucat titular în partida de la Ploiești, fundașul dreapta Maxime Sivis a plecat și el de la Dinamo. Francezul s-a despărțit de ”câini” și urmează să semneze în prima ligă din Rusia, cu Orenburg, în schimbul unei sume de aproximativ 750.000 de euro.

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”Ne pregătim, nu suntem sută la sută pregătiți, de abia acum încep să se miște lucrurile apropo de lot și de transferurile pe care ni le dorim. (n.r. – Despre Sivis) A apărut și clubul deja? Da, e un agreement pe care îl avem cu un club din Rusia. 95 la sută este făcut, urmează să facă vizita medicală.

A fost și poziția jucătorului pe care am luat-o în considerare. Dacă el nu voia, nu puteam să mergem mai departe, el a fost deschis către această mutare. (n.r. – Dacă este vorba despre 750.000 de euro) Da, e o sumă pe acolo, nu e corectă, dar e pe acolo”, a spus Andrei Nicolescu.

  • 450 de mii de euro e cota de piață a lui Adrian Caragea, conform transfermarkt.com
  • 2 ani de contract mai avea Raul Rotund cu Dinamo
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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