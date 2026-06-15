Sport

Două plecări dintr-un foc la Rapid! Anunțul oficial al clubului

Alte două persoane au plecat de la Rapid în această vară. Clubul din Giulești a venit cu un anunț oficial în care a anunțat despărțirea. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
15.06.2026 | 15:20
Doua plecari dintrun foc la Rapid Anuntul oficial al clubului
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Două plecări dintr-un foc la Rapid! Anunțul oficial al clubului. Foto: sportpictures
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Finalul de sezon a fost dezamăgitor în Giulești. După ce pe parcursul sezonului regulat s-a aflat în fruntea clasamentului, Rapid a suferit o cădere în play-off, încheind campionatul abia pe poziția a cincea și ratând astfel complet obiectivele europene. Rezultatele slabe au dus la schimbări masive în cadrul echipei.

Două plecări dintr-un foc la Rapid

Prima modificare în organigrama Rapidului s-a produs în momentul despărțirii de Costel Gâlcă. Tehnicianul a fost înlăturat, iar în locul acestuia a fost instalat Daniel Pancu, antrenor care a impresionat în perioada petrecută la CFR Cluj. Totodată, FANATIK a prezentat pe larg negocierile avute între Dan Șucu și Daniel Pancu.

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Nu doar Costel Gâlcă a părăsit stafful tehnic al giuleștenilor. Atât Dumitru Hoțoboc, antrenorul cu portarii, cât și Roberto Berruero, preparatorul fizic, nu vor continua la Rapid în sezonul ce bate la ușă. Despărțirea a fost anunțată pe pagina oficială de Facebook, prin intermediul unui comunicat.

„Mulțumim, Dumitru Hotoboc și Roberto Berruero, pentru toată dedicarea și munca depusă la Rapid! Vă dorim mult succes în continuare!”, a anunțat Rapid vizavi de viitorul celor doi membri din stafful tehnic. Rămâne de văzut cine le va lua locul lui Dumitru Hoțoboc și Roberto Berruero.

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De când se aflau Dumitru Hoțoboc și Roberto Berruero la Rapid

Dumitru Hoțoboc este un fost portar cu experiență la nivelul SuperLigii. În carieră, acesta a evoluat la formații precum Jiul Petroșani, FC Argeș, FCU Craiova și Oțelul Galați. După retragere, Hoțoboc s-a apucat de antrenorat, fiind angajat la FC Arges, Chindia Târgoviște, U Cluj, FC Voluntari și Rapid, fiind cooptat în anul 2024 în Giulești.

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Tot în 2024 a semnat și Roberto Berruero cu Rapid. În CV-ul italianului se mai regăsesc următoarele echipe: Sportul Studențesc, Academia Hagi, FC Vaslui, Al-Wahda, România U21 și FCU Craiova. Preparatorul fizic a mai avut un mandat la formația din Giulești, între martie 2022 și iulie 2023.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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