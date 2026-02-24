Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu a analizat echipa lui Dinamo și a spus de ce mai are nevoie pentru a se bate la titlu. Ce a spus despre căpitanul Cătălin Cîrjan.
Mihai Dragomir
24.02.2026 | 22:30
Dănuț Lupu l-a criticat pe Cătălin Cîrjan. Sursa Foto: Sport Pictures.
Dănuț Lupu a pus lupa pe Dinamo după derby-ul pierdut cu Rapid. Fostul mare jucător român știe ce le lipsește „câinilor”. De ce l-a criticat în direct pe căpitanul Cătălin Cîrjan.

Dănuț Lupu știe ce îi lipsește lui Dinamo în acest moment

Dinamo a cedat din nou în fața rivalei Rapid. „Câinii” au pierdut cu 1-2 pe Arena Națională în cadrul etapei cu numărul 28. Dănuț Lupu a văzut jocul prestat de echipa lui Zeljko Kopic și a spus ce îi lipsește.

„Nu cred că îi lipsește nimic lui Dinamo, doar vreo doi, trei jucători. Față de Rapid, față de CFR, Dinamo nu a plătit banii pe care le-au plătit ele sau Craiova. Eu cred că Dinamo e acolo unde nu se așteptau nici ei la începutul campionatului. Au șansa lor să câștige campionatul. 

Singura mea problemă e că, într-adevăr, în meciurile mai importante așa, n-au reușit să practice un joc bun. Și aseară au avut posesie, dar cu două șuturi pe poartă sau unul până prin minutul 70, e greu, nu poți să câștigi un meci atâta timp cât nu tragi la poartă. În afară de atacantul de careu, le-ar trebui un mijlocaș dreapta și un mijlocaș central, cu toate că e Cîrjan acolo”, a spus Dănuț Lupu.

Cătălin Cîrjan, criticat de Dănuț Lupu

Cătălin Cîrjan a jucat din nou în fața fostei echipe, dar a fost martor și acum al unui eșec. Dănuț Lupu l-a criticat pe fotbalistul care a făcut o promisiune importantă despre play-off după meci.

„El dispare la meciurile importante. Poate și că încă e mic. Eu i-am zis să joace mai mult și să vorbească mai puțin. Eu mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește. Părerea mea, momentan, doar vorbește și joacă mai puțin. În meciurile importante… un jucător cheie la o echipă e să ajute echipa în derby-uri, în meciurile grele. Nu în meciurile ușoare!”, a mai spus Lupu.

Dănuț Lupu, cu inima între Rapid și Dinamo. „Am spus-o tot timpul!”

Ulterior, Dănuț Lupu a mai vorbit și despre trecutul său ca fotbalist, îmbrăcând tricoul ambelor rivale din Capitală. Acesta a spus că s-a simțit mai bine în Giulești, dar nu ar fi ajuns departe în carieră fără Dinamo.

„Eu am declarat și când jucam la Rapid, am declarat că sunt dinamovist. Am și recunoscut că cel mai bine m-am simțit la Rapid. Dar ți-am mai spus și îți repet, sunt omul care… fac parte dintr-o generație puțin mai veche. Am spus și repet, mie Dinamo mi-a făcut mai mult rău decât bine.

Dar asta e. Acolo am scos ochii în fotbal, acolo am debutat, datorită acelei echipe am ajuns și la echipa națională. Că m-am simțit mai bine la Rapid și m-au iubit mai mulți de rapidiști, am spus-o și o repet, jos pălăria. M-am bucurat că a câștigat o echipă la care am jucat eu, o echipă care m-a iubit. Că mi-aș fi dorit totuși să câștige Dinamo, e cu totul și cu totul altceva”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Trei posturi vizate de Dănuț Lupu pentru transferuri la Dinamo

