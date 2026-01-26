Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Un sezon palpitant și imprevizibil, asta se poate spune până acum despre stagiunea actuală din SuperLiga. Dumitru Dragomir știe însă unde se va clasa FCSB și cine va ridica la final titlul deasupra capului.

Dumitru Dragomir șochează SuperLiga. Unde o vede pe FCSB și pe cine a numit următoarea campioană a României

SuperLiga oferă microbiștilor unul dintre cele mai „nebune” sezoane din ultimii ani. Echipele mai mici au reușit să le ia fața celor mari, care trag acum din greu să ajungă între primele 6.

ADVERTISEMENT

După , Dumitru Dragomir s-a convins în privința desfășurării ulterioare a campionatului. Fostul șef LPF o vede pe FCSB în play-out, iar pe Universitatea Craiova campioană.

„(n.r. – Prinde până la urmă FCSB play-off-ul?) Nu! (n.r. – Craiova, Dinamo sau Rapid câștigă titlul?) Cred că o să câștige Craiova. Dacă Rapid și Dinamo fac egal, se duce Craiova, dar dacă bate una dintre ele, aia se duce spre titlu!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Când se întâlnesc Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova între ele

Primul meci care se va da, în perioada următoare, între cele 3 pretendente la titlu este programat în etapa 26, când Dinamo va primi vizita Universității Craiova. În etapa cu numărul 28, Rapid va fi gazdă într-un nou derby cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Meciul care trage cortina peste sezonul regulat este cel din ultima etapă, 30, dintre Rapid și Universitatea Craiova. enumerat anterior, cu datele exacte:

Etapa 26: Dinamo – Universitatea Craiova (duminică, 9 februarie, ora 20:00)

Etapa 28: Rapid – Dinamo (ziua și ora urmează să fie stabilite)

Etapa 30: Rapid – Universitatea Craiova (ziua și ora urmează să fie stabilite)