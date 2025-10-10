Două românce în topul milionarelor din 2025. Care sunt jucătoarele cu cele mai mari câștiguri din tenis în acest an

Două românce se află între cele 61 de jucătoare de tenis, care au câștigat în 2025 peste un milion de dolari. Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au depășit această graniță după rezultatele de la turneele din Asia.

Din păcate, ambele au fost eliminate de la Wuhan. Jaqueline Cristian a spus și ea adio turneului, tot în turul doi. Românca a fost eliminată de Elena Rybakina în doar două seturi, scor 4-6, 3-6.

Sorana și Jaqueline rămân cele mai performante jucătoare din România și în acest an, care ar putea fi ultimul competițional pentru Cîrstea. La un moment dat, ea a dat de înțeles că s-ar putea retrage, dar ulterior nu a mai revenit asupra acestei declarații.

Pe locul doi este Iga Swiatek, iar pe trei Coco Gauff. Adică exact podiumul di ierarhia tenisului mondial feminin.

Jucătoarele cu cele mai mari câștiguri în 2025

1. Aryna Sabalenka – 12.133.419 dolari Aryna Sabalenka a fost cea mai bună jucătoare din circuitul WTA în 2025, iar luna trecută și-a încununat evoluțiile cu triumful de la US Open. Victoria de la Flushing Meadows, care i-a adus primul titlu major al sezonului și al patrulea în total, i-a adus un cec record de 5.000.000 de dolari pentru câștigarea Grand Slam-ului de la New York.

2. Iga Swiatek – 9.334.282 dolari (200.000 dolari la dublu) Iga Swiatek a câștigat 4.069.500 dolari pentru adjudecarea primei sale coroane la Wimbledon, al șaselea Grand Slam din carieră. Numărul 2 mondial a triumfat și la WTA 1000 de la Cincinnati și WTA 500 de la Seul, și a fost finalistă la Bad Homburg. Poloneza a ajuns în semifinale la Australian Open, Roland Garros, Doha, Indian Wells și Madrid.

3. Coco Gauff – 6.678.845 dolari (188.940 dolari la dublu) Coco Gauff a câștigat 2.901.024 dolari pentru primul său titlu la Roland Garros. Jucătoarea numărul 3 mondial a fost finalistă la turneele WTA 1000 de la Madrid și Roma, iar la Australian Open și Cincinnati a ajuns în sferturile de finală.

4. Amanda Anisimova – 6.210.577 dolari (10.000 dolari la dublu) Amanda Anisimova a fost finalistă la două turnee de Grand Slam consecutive, la Wimbledon și US Open, și a câștigat turneele WTA 1000 de la Doha și Beijing.

5. Mirra Andreeva –4.608.841 dolari (689.309 dolari la dublu) Mirra Andreeva a câștigat titluri consecutive WTA 1000 la Dubai și Indian Wells, ajungând totodată în sferturile de finală la Roland Garros, Wimbledon, Madrid și Roma.

6. Jasmine Paolini – 4.567.797 dolari (1.085.598 dolari la dublu) Jasmine Paolini a câștigat singurul său titlu din la Roma și a ajuns, de asemenea, în finală la Cincinnati și în semifinală la Miami în 2025.

7. Madison Keys – 4.077.787 dolari (32.900 dolari la dublu) Madison Keys a câștigat 2.209.109 dolari pentru adjudecarea primului său titlu de Grand Slam la Australian Open 2025, după ce a început sezonul cu victoria la WTA 500 de la Adelaide. De asemenea, a fost semifinalistă la Indian Wells.

8. Jessica Pegula – 3.856.128 dolari (169.603 dolari la dublu) Jessica Pegula a fost finalistă la Miami Open, semifinalistă la US Open și sfertfinalistă la Qatar Open.

9. Elena Rybakina – 2.915.282 dolari (26.470 dolari la dublu) Elena Rybakina a câștigat singurul său titlu din 2025 la WTA 500 Strasbourg și a ajuns în semifinale la Dubai, Montreal și Cincinnati.

10. Naomi Osaka – 2.485.627 dolari (10.000 dolari la dublu) Naomi Osaka a fost finalistă la turneul WTA 1000 din Canada și la WTA 250 din Auckland, iar la US Open a ajuns în semifinale.

Cât au câștigat cele mai bune jucătoare din România în 2025

Jaqueline Cristian 1.082.000 dolari

Sorana Cîrstea 1.034.000 dolari

Gabriela Ruse 775.669 dolari

Irina Begu 535.992 dolari

Anca Todoni 384.092 dolari