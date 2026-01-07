Două ştiri rele de la FCSB: lui Tavi Popescu i s-a făcut rău în antrenament, iar Tănase nu a ieşit pe teren

ADVERTISEMENT

FCSB se pregăteşte pentru a doua parte a sezonului în Antalya. , până acum bifând un singur transfer: Andre Duarte, liber de contract.

Tavi Popescu s-a sufocat la antrenament: „Ia-i tu locul dacă nu mai poate!”

Nu totul merge ca pe roate la campioana României în Antalya. La antrenamentul de miercuri dimineaţa i s-a făcut rău lui Octavian Popescu. Atacantul s-a sufocat după un efort intens din antrenament şi a avut nevoie de câteva zeci de secunde ca să îşi revină.

Mihai Pintilii i-a transmis unui alt jucător să îl înlocuiască în exerciţiul cu mingea: „Ia-i tu locul dacă Tavi nu mai poate!”. Sportivul a fost surprins de camerele de luat vederi când avea dificultăţi de respiraţie şi s-a retras puţin ca să îşi revină.

Gigi Becali vrea să îl dea împrumut la echipa lui Şumudică

Câteva minute mai târziu, atacantul FCSB-ului a revenit în antrenament. Tavi Popescu a fost aspru criticat pentru evoluţiile din ultima vreme, iar patronul , noua echipă a lui Marius Şumudică:

„Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică. Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari.

Acum am aflat. Anturajul a fost problema. Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată. Erau periculoase. I-au afectat fotbalul.

Doar de ei doi m-a întrebat. Ei au nevoie de bandă stânga. Am cerut 150.000 pe împrumut, 5 luni, îi dau și ei 200.000 de euro”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Florin Tănase nu a intrat în antrenament

Singura absenţă de la antrenamentul FCSB a fost Florin Tănase. Decarul nu a ieşit pe teren alături de colegii săi şi efectuat un antrenament separat, în sala de forţă.

Din informaţiile FANATIK, Florin Tănase a resimţit dureri la tendoane după antrenamentele intense din ultimele zile şi a fost protejat de staff-ul medical pentru a nu risca nimic.

Fotbalistul speră să reintre joi la antrenament alături de colegii săi şi să fie apt pentru meciul de vineri cu Beşiktaş, singurul amical al iernii pentru campioana României.