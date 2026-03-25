Două țări vor ca SUA și Israel să continue războiul împotriva Iranului, în ciuda planurilor lui Trump. Armistițiul propus nu liniștește regiunea

După aproape o lună de conflict militar între SUA, Israel și Iran, a început să se întrezărească o posibilitate de încetare a conflictului, o dată cu discuţiile de pace anunţate acum două zile de Donald Trump. Miercuri, presa americană a publicat cele 15 condiții pe care SUA le-au propus iranienilor, pentru un armistițiu. Autorităţile de la Ierusalim nu sunt împăcate cu această idee, însă există şi alte state care ar dori continuarea războiului împotriva regimului de la Teheran.

Cele 15 condiţii ale SUA pentru încheierea războiului cu Iranul

Guvernul SUA, prin intermediul Pakistanului, ar fi propus Iranului un plan cu 15 condiții pentru a pune capăt războiului, acestea acoperind programele nucleare, capacitățile de construcţie a rachetelor și problemele regionale. Între altele, SUA îi cer Iranului să își dezmembreze capacitățile nucleare existente și să îşi angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare. De asemenea, planul american prevede interzicerea îmbogățirii uraniului pe teritoriul iranian, transferul a aproximativ 60% din stocul său de uraniu puternic îmbogățit, dezmembrarea instalațiilor sale nucleare din Natanz, Isfahan și Fordow și regimul de la Teheran să permită inspecții complete ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

De asemenea, sprijinirea grupurilor armate ale aliaților regionali, să limiteze dimensiunea și raza de acțiune a rachetelor sale balistice exclusiv în scopuri defensive și să se asigure că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă. În schimb, Iranul ar putea beneficia de ridicarea completă a sancțiunilor internaționale, dar și de sprijinul SUA pentru programul său nuclear civil. În acest context, SUA are în vedere să promoveze un armistițiu de o lună pentru a permite negocieri suplimentare pe marginea acestor puncte.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, unele state din Golf se tem că, dacă SUA și Iran ajung la un armistițiu, ele ar rămâne fără apărare în fața unui adversar ostil și puternic. Din acest motiv, ele și-ar fi schimbat poziția inițială și de la apelurile pentru încetarea focului au trecut la susținerea continuării războiului. De asemenea The New York Times scrie că Prințul Moștenitor Saudit Mohammed bin Salman vede războiul ca pe „o oportunitate de a elimina amenințarea iraniană” și l-a îndemnat pe Trump să continue ofensiva împotriva Iranului, deşi naraţiunea oficială de la Riad neagă acest lucru.

Iranul a continuat să bombardeze ţinte din Kuweit şi Bahrain

Pe lângă Arabia Saudită, și Emiratele Arabe Unite sunt îngrijorate că, după încheierea războiului, Iranul ar putea avea un impact durabil asupra exporturilor lor de energie și asupra securității regionale. Mai multe surse au declarat pentru The New York Times că, într-o serie de conversații din ultimele zile Prințul Moștenitor Saudit l-a îndemnat pe Trump să continue războiul împotriva Iranului, considerând că acțiunea militară americană oferă o „oportunitate istorică de a remodela Orientul Mijlociu”. În opinia sa, Iranul reprezintă o amenințare pe termen lung pentru regiunea Golfului și numai prin răsturnarea guvernului său de linie dură poate fi eliminată această amenințare. Când a fost întrebat despre această chestiune, Trump a răspuns: „El (n.r. – Prințul Moștenitor Saudit) este un luptător. Luptă alături de noi”.

În ciuda afirmațiilor lui Trump conform cărora dialogul dintre SUA și Iran a fost „productiv”, bombardamentele Iranului asupra statelor din Golf nu dă semne că ar scădea în intensitate. Conform relatărilor corespondenţilor The Guardian și Al Jazeera, atât Kuweitul, cât și Bahrainul au fost supuse unor atacuri puternice în seara zilei de marţi şi dimineaţa zilei de miercuri. Aeroportul Internațional din Kuweit a fost atacat de drone, provocând perturbări ale traficului aerian, un muncitor marocan a fost ucis într-un atac cu drone în Bahrain, iar cinci oficiali ai Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite au fost răniți şi ei într-un atac iranian. Miercuri, sirenele au sunat din nou deasupra Bahrainului, în timp ce Arabia Saudită a transmis că a interceptat cel puțin patru drone în timpul nopții.

Iranul nu are încredere în diplomaţia americană

Evenimentele din ultimele zile au determinat o schimbare de poziţie şi din partea Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, consilierul pe politică externă al emirului Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan a condamnat Iranul într-o platformă pe platforma X: „De la agresiunea perfidă a Iranului, țările frățești au păstrat legătura și au clarificat care dintre ele oferă sprijin real și care doar fac doar declaraţii de complezenţă. Emiratele și-au demonstrat capacitatea de a face față provocărilor. Noi avem nevoie nu de armament sau trupe, ci de claritate și de a ști pe cine putem conta în momente dificile”.

Incertitudinea persistă atât în ceea ce priveşte , cât şi în legătură cu un eventuale discuţii de pace şi un armistiţiu. Pakistanul s-a oferit să medieze între SUA şi Iran, dar ambasadorul Teheranului la Karachi, Reza Amiri Moghhaddam, a declarat miercuri că Iranul nu se va angaja în niciun dialog direct sau indirect cu Statele Unite. În acelaşi timp, purtătorul de cuvând al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat într-o conferinţă de presă că Iranul a avut o „experiență dezastruoasă” în contactele sale diplomatice cu Statele Unite și că afirmația americanilor că doresc un dialog nu este credibilă.

„Priviți faptele: Iranul este supus în mod continuu bombardamentelor și atacurilor cu rachete din partea Statelor Unite și a Israelului. Așadar, așa-numita lor mediere diplomatică pur și simplu nu este credibilă. Pentru că ei au început acest război și continuă să atace Iranul”, a spus purtătorul de cuvânt al şefului diplomaţiei iraniene. Baghaei a menționat că Iranul a fost atacat de două ori în decurs de nouă luni, în timpul negocierilor privind problema nucleară şi a catalogat această stare de lucruri drept o „trădare” a diplomației. „În momentul de faţă nimeni nu poate avea încredere în diplomația americană”, a concluzionat el.