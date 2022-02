Alertă alimentară. Două tipuri de salam au fost retrase de la vânzare. O bacterie care ne poate afecta creierul, descoperită în produse

ANSVSA transmite că sortimentele de salam în cauză au un conținut de Listeria monocytogene, o bacterie despre care oamenii de știință spun că ne poate afecta creierul.

Femeile însărcinate sau nou-născuții prezintă un risc crescut de a se infecta cu această bacterie. Concret, ANSVSA a decis retragerea de la vânzare a salamului Verona, produs de SC La Meseni SRL și a salamului Picantella, produs de SC Montana Popa SRL.

Consumatorii, sfătuiți să returneze produsul. Vor primi contravaloarea

Toate persoanele care știu că au cumpărat produsele respective

ADVERTISEMENT

Consumatorii care vor face acest lucru Salamul Picantella se poate înapoia până pe data de 5 martie.

”In cazul in care ati cumparat produsul respectiv, va rugam sa nu il consumati si sa il returnati

in magazinele noastre pana in 05.03.2022.

ADVERTISEMENT

Urmează sa primiti contravaloarea acestuia. Ne cerem scuze pentru eventualele incoveniente cauzate de acest incident !”,

Celălalt sortiment, salamul Verona, se poate returna până pe data de 25 februarie.

”În cazul în care ați cumpărat produsul respectiv, vă rugăm să nu-l consumați și să-l returnați magazinului până la data de 25.02.2022, urmând să primiți contravaloarea lui.

ADVERTISEMENT

Ne cerem scuze pentru orice neplăcere creată”, au transmis și reprezentanții SC La Meseni SRL.

Cât de periculoasă este, de fapt, Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate crea listerioza. Bacteria poate înrăutăți atât starea creierului nostru, cât și ale membranelor măduvei spinării sau ale fluxului sanguin.

Femeile care urmează să nască, bebelușii, persoanele cu boli cronice, prezintă un risc mare de a contamina Listeria monocytogenes.

ADVERTISEMENT

Dacă o viitoare mamă se infectează cu bacteria în timpul sarcinii, poate suferi un avort. Listeria monocytogenes are o perioadă de incubație de câteva zile sau chiar câteva săptămâni.

Listeria monocytogenes poate duce la complicații precum: septicemie, endocardita sau meningoencefalita, potrivit