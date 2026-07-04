Sport

Două transferuri de senzație la FCSB: „Luni îi vom prezenta!”

FCSB, echipa criticată de proprii suporteri că a rămas în urmă la capitolul transferuri în această vară, este gata să dea două lovituri dintr-un foc. Mihai Stoica a oferit cele mai noi detalii.
Mihai Dragomir
04.07.2026 | 22:48
Doua transferuri de senzatie la FCSB Luni ii vom prezenta
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Mihai Stoica a făcut marele anunț. Două lovituri dintr-un foc pregătite de FCSB pe piața transferurilor. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB nu a avut până acum campania de transferuri la care spera. Fanii echipei s-au plâns vehement de faptul că favoriții lor au rămas în urmă la acest capitol, față de rivalele din SuperLiga. „Seceta” este pe care să fie întreruptă, Mihai Stoica anunțând două noi lovituri pregătite de fosta campioană a României.

FCSB, două transferuri dintr-un foc. Anunțul lui Mihai Stoica

Mercato de vară se desfășoară în SuperLiga până în luna septembrie, iar majoritatea echipelor s-au întărit serios până acum. Mihai Stoica, cel care a comentat pe seama nemulțumirii suporterilor „roș-albaștrilor” față de campania de achiziții cu mult sub așteptări, care a presupus doar aducerea fundașului lateral Ronny Labonne, a transmis acum că luni, 6 iulie, FCSB va putea prezenta doi noi jucători străini.

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„Nu am închis cu jucătorul de care spuneam, avem un gentleman agreement. Mai avem ceva detalii de pus la punct, minore. Vestea bună e că am reluat discuțiile pentru jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult în acel inter sezon. Cred că luni vom fi în stare să anunțăm un nou transfer. Nu este un număr 9, este un atacant lateral care poate juca și al doilea atacant.

Primul este un jucător cunoscut, mijlocaș. Atacantul nu era cunoscut în România, dar în decembrie, anul trecut, l-am dorit. Am fost aproape să semnăm, dar clubul nu a vrut să ia în discuții un eventual transfer. A început să joace din ce în ce mai bine. La un moment dat, părea că era o cauză pierdută. Ne-am interesat din nou, iar acum am ajuns la o discuție în detaliu. Am și făcut o ofertă. Cred că luni se va rezolva dacă oamenii se țin de cuvânt”, a spus inițial Mihai Stoica.

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Ce jucători se mai află pe lista FCSB-ului în acest mercato

Gigi Becali insistă să îi aducă în această vară la FCSB pe Florinel Coman și Denis Drăguș. Mihai Stoica a spus că ei doi sunt singurii români care figurează pe lista de posibile transferuri la formația bucureșteană. „În afară de Denis Drăguș și Florinel Coman, pe care patronul a anunțat că-i vrea, nu avem alți jucători români pe listă. De asta nu mă ocup eu. Cred că nu este suficient ca cluburile să-i lase să plece”, a mai declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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