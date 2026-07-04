Două transferuri de senzație la FCSB: „Luni îi vom prezenta!”

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FCSB nu a avut până acum campania de transferuri la care spera. Fanii echipei s-au plâns vehement de faptul că favoriții lor au rămas în urmă la acest capitol, față de rivalele din SuperLiga. „Seceta” este pe care să fie întreruptă, Mihai Stoica anunțând două noi lovituri pregătite de fosta campioană a României.

FCSB, două transferuri dintr-un foc. Anunțul lui Mihai Stoica

până în luna septembrie, iar majoritatea echipelor s-au întărit serios până acum. , care a presupus doar , a transmis acum că luni, 6 iulie, FCSB va putea prezenta doi noi jucători străini.

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„Nu am închis cu jucătorul de care spuneam, avem un gentleman agreement. Mai avem ceva detalii de pus la punct, minore. Vestea bună e că am reluat discuțiile pentru jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult în acel inter sezon. Cred că luni vom fi în stare să anunțăm un nou transfer. Nu este un număr 9, este un atacant lateral care poate juca și al doilea atacant.

Primul este un jucător cunoscut, mijlocaș. Atacantul nu era cunoscut în România, dar în decembrie, anul trecut, l-am dorit. Am fost aproape să semnăm, dar clubul nu a vrut să ia în discuții un eventual transfer. A început să joace din ce în ce mai bine. La un moment dat, părea că era o cauză pierdută. Ne-am interesat din nou, iar acum am ajuns la o discuție în detaliu. Am și făcut o ofertă. Cred că luni se va rezolva dacă oamenii se țin de cuvânt”, a spus inițial Mihai Stoica.

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Ce jucători se mai află pe lista FCSB-ului în acest mercato

Mihai Stoica a spus că ei doi sunt singurii români care figurează pe lista de posibile transferuri la formația bucureșteană. „În afară de Denis Drăguș și Florinel Coman, pe care patronul a anunțat că-i vrea, nu avem alți jucători români pe listă. De asta nu mă ocup eu. Cred că nu este suficient ca cluburile să-i lase să plece”, a mai declarat Mihai Stoica, în direct la