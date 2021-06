Două tulpini de virusuri gripale ar fi dispărut în timpul pandemiei de Covid-19. Ce spun experții

Perioada 2020-2021, dominată de o intensificare a măsurilor de siguranță anti-Covid, pare să fi fost de bun augur în lupta cu gripa sezonieră.

Astfel, în timpul pandemiei de coronavirus a existat o transmitere atât de redusă a gripei, încât este foarte posibil ca unele tipuri de virusuri din această categorie să fi dispărut.

Două tulpini de virusuri gripale ar fi dispărut în timpul pandemiei de Covid-19

În majoritatea zonelor de pe glob, în timpul pandemiei de SARS-CoV-2, au ajuns la minime istorice. Vorbim de un fenomen pe care experții îl atribuie purtării măștilor și altor măsuri de igienă sanitară impuse pentru combaterea noului virus.

În tot acest context strict, două tipuri de virusuri gripale nu au mai apărut de un an, ceea ce înseamnă că nu au mai fost cazuri cu aceste virusuri raportate nicăieri în lume.

La nivel mondial, două familii de virusuri gripale cauzează gripa sezonieră: gripa A și gripa B. Virusurile gripale A sunt împărțite în ”subtipuri” bazate pe două proteine ​​de pe suprafața lor cunoscute sub numele de hemagglutinină (H) și neuraminidază (N), potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor. În prezent, H1N1 și H3N2 sunt încă în circulație.

Virusurile gripale B, pe de altă parte, nu au subtipuri, dar sunt împărțite în două ramuri cunoscute sub numele de B – Yamagata și B – Victoria. O tulpină de H3N2, cunoscută sub numele de 3c3.A, nu a mai fost detectată din martie 2020. Același lucru este valabil și pentru linia B – Yamagata, scriu cei de la .

Ce spun experții din medicină despre posibilitatea dispariției a două virusuri gripale

Experții implicați în studierea evoluției fenomenului gripal nu pot spune cu certitudine dacă aceste tulpini au dispărut sau nu. Ei înclină mai degrabă către scenariul pozitiv.

”Cred că există șansa reală să fi dispărut. Însă lumea este un loc vast”, a spus Trevor Bedford, biolog la Fred Hutchinson Cancer Research Center din Seattle, SUA.

Un alt specialist american, Florian Krammer, virolog la Icahn School of Medicine Mount Sinai din New York, are o părere similară despre descendența B/Yamagata. ”Doar pentru că nimeni nu l-a mai văzut nu înseamnă că a dispărut complet, nu? Însă, ar fi putut să dispară”.

OMS admite efectul pandemiei în evoluției virusurilor gripale

Anual, antigripal este pregătit de cercetători cu luni înainte ca sezonul gripal să înceapă, în funcție de tulpinile care circulă în lume și în funcție de calculele care pot arăta care dintre acestea ar fi mai frecvente în sezonul următor.

În prezent, o diversitatea mai redusă în rândul virusurilor gripale înseamnă o gamă mai mică de virusuri în circulație și o șansă mai mare ca tulpinile din vaccinuri să fie compatibile cu cele aflate în circulație.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) admite faptul că multitudinea mutațiilor gripale va fi afectată de măsurile din pandemie.

”Fără îndoială, diversitatea virusurilor gripale aflate în circulație va fi modificată. Cât de mult va fi schimbată și cât de mult timp va rămâne așa, acestea sunt întrebările principale. Însă, nu am mai văzut așa ceva până acum”, a spus Richard Webby, director al Centrului pentru Studiul Ecologiei din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)