Două variante bombă pentru Neluțu Varga la CFR Cluj după plecarea lui Pancu la Rapid. Exclusiv

Daniel Pancu va pleca de la CFR Cluj la Rapid, după finalul acestui sezon. Neluţu Varga are deja două variante pregătite şi e gata să demareze negocierile.
Cristi Coste, Marian Popovici
05.05.2026 | 18:04
Daniel Pancu a făcut minuni la CFR Cluj. A preluat echipa într-un moment dificil, când avea doar 13 puncte după 14 etape, şi a reuşit să redreseze corabia, ardelenii fiind pe podium cu trei etape înainte de final. La finalul sezonului Daniel Pancu va pleca la Rapid, echipă cu care s-a înţeles după meciul direct, câştigat cu 2-1 de ardeleni.

Neluţu Varga, două variante pentru înlocuirea lui Pancu! Dan Petrescu, dorit înapoi

Neluţu Varga are deja două variante pregătite. Din informaţiile FANATIK, patronul celor de la CFR Cluj vrea să îl readucă la echipă pe Dan Petrescu, omul care a câştigat patru titluri cu echipa ardeleană, între 2018 şi 2022. Singura necunoscută este starea de sănătate a tehnicianului, care a fost forţat să renunţe după startul sezonului precedent, când era tot pe banca ardelenilor.

Pe 21 august 2025, Dan Petrescu s-a retras de pe banca tehnică. Iar dacă starea de sănătate îi va permite să revină în această vară, este prima variantă pentru CFR Cluj, mai ales că în urmă cu un an a condus echipa spre ultimul trofeu, Cupa României. Bogdan Mara a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA Dan Petrescu este gata să revină „în iarbă”, după o perioadă dificilă:

„Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a spus Mara.

Edi Iordănescu poate prelua banca tehnică dacă Petrescu nu va fi apt

Dacă Dan Petrescu nu va fi apt să preia echipa din vară, Neluţu Varga vrea să îl readucă la cârma echipei pe Edi Iordănescu, cel care a cucerit titlul în 2021. Liber de contract după despărţirea de Legia Varşovia, în octombrie anul trecut, antrenorul român este unul dintre cei mai râvniţi tehnicieni.

Este una dintre febleţile lui Neluţu Varga, iar patronul celor de la CFR Cluj e gata să demareze negocierile pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, aşa cum a spus-o într-o reacţie imediată pentru FANATIK: „Singurul om de neînlocuit la CFR Cluj e omul care dă banii, adică Neluțu Varga. În ceea ce privește antrenorul, nu se pune nicio problemă. Eu întotdeauna am planurile B, C, D pregătite.

După ce Pancu va pleca la Rapid probabil, o să pun antrenor pentru că timpul este scurt. Imediat ce se termină sezonul, ne apucăm de pregătiri pentru următorul sezon, unde aproape vom fi în cupele europene!”, a dezvăluit patronul celor de la CFR Cluj pentru FANATIK.

CFR Cluj este pe locul 3 în SuperLiga cu trei etape înainte de final. După victoria din Giuleşti, echipa lui Daniel Pancu a revenit la cinci puncte de Universitatea Craiova, înaintea meciului direct, programat vineri, de la ora 21:00. Ardelenii sunt foarte aproape să îşi îndeplinească obiectivul, calificarea în cupele europene.

  • 4 titluri a câştigat Dan Petrescu cu CFR Cluj
  • 58 de ani are Dan Petrescu
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
