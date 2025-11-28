Două vești proaste pentru FCSB: când vor reveni pe teren Dawa și Alibec. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB traversează o perioadă nefastă atât în campionat, cât și în Conference League. În plus, Meme Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Joyskim Dawa și Denis Alibec mai au nevoie de timp pentru a se reface, revenirile lor fiind programate abia pentru anul următor.

Dawa și Alibec nu vor reveni la FCSB pentru moment

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a precizat că fundașul central camerunez a decis împreună cu doctorul echipei să nu forțeze întoarcerea pe teren, urmând ca el să joace din nou începând cu ianuarie 2026.

”Ieri (n.r. – joi, 27 noiembrie), medicul nostru, Flavian Arămitu, a discutat cu Dawa. Era un semn de întrebare dacă el va putea juca sau nu miercuri, la Arad, în Cupă. Au hotărât de comun acord că nu.

Probabil că Dawa va putea juca doar în ianuarie cu Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce. Bineînțeles că va fi trecut și pe lista competiției interne și va eligibil pentru a doua parte a sezonului. Pentru cele 9 meciuri rămase din sezonul regulat și pentru play-off”, a declarat Stoica, la .

Ce se întâmplă cu Alibec

În ceea ce-l privește pe Denis Alibec, oficialul ”roș-albaștrilor” a explicat că acesta a suferit o intervenție chirurgicală și va fi indisponibil pentru restul anului, deoarece nu va putea să-și recapete forma chiar dacă va începe antrenamentele.

”Alibec a avut o intervenție, și-a extirpat un mic chist și nu cred că va mai juca în luna decembrie. Are o perioadă de pauză și după aia trebuie să înceapă să se antreneze, dar ca să-și recapete forma sportivă pentru a putea juca, m-aș mira”, a spus Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

Alibec, dureri insuportabile din cauza unei fisuri

Cu o zi înainte de meciul pe care FCSB l-a disputat cu Steaua Roșie Belgrad în Europa League, FANATIK a anunțat în exclusivitate că durerile au devenit insuportabile pentru Denis Alibec din cauza unei fisuri de menisc și .

În ciuda faptului că atacantul în vârstă de 34 de ani va reveni la antrenamente în două săptămâni, este greu de crezut că el va putea să-și recapete forma sportivă astfel încât să mai poată juca în acest an.